Cami presenta “Aquí Estoy” su nuevo single

Cami lo hizo otra vez! Hoy nos vuelve a asombrar con su nueva propuesta musical, esta vez mezclando la cumbia con elementos urbanos y folclóricos en un magnífico resultado.

Este single, que corresponde al segundo adelanto de su segundo disco, fue escrito por la propia Cami junto a Sebastián Krys y Ximena Muñoz, trío glorioso responsable también de los hits “No es real” y “La entrevista”.

“Aquí estoy” fue producido por el ganador de 17 premios Grammys, Sebastián Krys, y cuenta con la colaboración de Miguel “Oso” Ramírez, en la percusión y Álex Bendaña, en el bajo, ambos miembros de la agrupación mexicanoamericana con base en Los Ángeles California, La Santa Cecilia.

Cami lanza este sencillo, luego de su reconocida participación en el pasado Festival de Viña del Mar, donde obtuvo las Gaviotas de Plata y Oro por su show, y donde ofició como jurado en la competencia internacional. Asimismo, hace sólo unas semanas realizó una gira promocional por Argentina y México y concluyó su “Rosa Tour” en España, donde logró sold out en Madrid, Valencia y Barcelona.

Considerada como una estrella en asenso por Billboard, en su edición “Next Up: New Artists 2017”, CAMI cerró su gira nacional con un segundo Movistar Arena sold out, siendo la artista chilena más joven en presentarse en ese emblemático escenario en un transcurso de cuatro meses.

Más de 1 millón y medio de seguidores en Instagram, 1 millón 300 mil oyentes mensuales en Spotify, 341 millones de global views + streaming y más de 135 millones de visualizaciones en YouTube, dan cuenta de la trascendencia de Cami en Chile y en países como Argentina, Perú, México y España.