¿Por qué es importante proteger a la infancia?

Hay chicos que atraviesan contextos de pobreza y que lamentablemente no se alimentan bien o tienen a sus vínculos familiares rotos provocándoles a ellos un daño muy difícil de reparar que impacta de lleno en la sociedad de forma negativa.

Situaciones como esas, donde se ve un niño sufriendo, nos duelen a todos, por ello es pertinente brindar nuestro aporte para que esto deje de ocurrir. Porque ellos se merecen jugar, ir a la escuela, reír y ser felices. Y si le sumamos a todo eso una buena alimentación, ese niño el día de mañana será una persona de bien.

Y esa persona de bien será a su vez un bien social que construirá y no destruirá, que impartirá bondad y no maldad, en fin, será alguien con menos probabilidades de ser una mala persona en el futuro.

Eso nos sirve a todos, en especial a las nuevas generaciones, nuestros hijos, que van a convivir de forma de directa con ellos.

Pero si no crecen de esa manera, feliz y sana, puede pasar lo contrario y pueden convertirse el día de mañana en un problema social. Algo que, por desgracia y por falta de injerencia del Estado, ocurre mucho. Especialmente, pasa porque no contamos con muchas políticas que aborden esta problemática como se merece y así evitar que siga sucediendo.

Tampoco hay que echarle la culpa de todo siempre a los gobiernos. El pueblo tampoco se involucra como debería en estas causas que son de suma importancia. Porque a todos nos genera, en algún punto, indignación cuando vemos casos de niños en situación de vulnerabilidad como ser maltrato, explotación laboral, desnutrición o adicciones, pero si no hacemos nada eso no dejará de ocurrir.

Lo que si hace la sociedad es pedir más castigos y los juzgan, pero nadie entiende que ellos no crecieron con las mismas oportunidades que otros, y tampoco, con esa sonrisa que debe tener siempre un niño en su cara.

Para que esto cambie nos tenemos que poner de acuerdo. Precisamos un gobierno que incentive a todos a involucrarse y que pise fuerte en los barrios más carenciados de Jujuy. Que haya más instituciones que garanticen la alimentación, los valores, la cultura del trabajo para el día de mañana, la contención, la salud, el cuidado, el juego, el estudio, el deporte, el arte, y demás y, sobre todo, el amor, en los más chicos.

Hay algunas gubernamentales y no, que realizan un gran trabajo, no digo que no las haya, pero no todas funcionan como deberían porque no cuentan con el personal ni los recursos necesarios para abordar todo eso.

Muchas de estas instituciones son Ongs que trabajan a pulmón, que no reciben un aporte estatal y se encargan de estas problemáticas tan duras y tan importantes.

Este tema es muy delicado, exige mucha concientización y sensibilización. Entenderlo de esa manera, como un problema que repercute en todos, puede hacer que más personas se movilicen para combatirlo.

Pero sin autoridades que piensen de esa manera, será muy difícil lograrlo y este problema, que viene de antaño, seguirá llevándose vidas o arruinándolas por desnutrición, por adicciones, por violencia de género, por delincuencia, etc. Porque una infancia infeliz y sin valores puede generar todos esos males sociales.