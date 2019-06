Sumaj Esquibel dedic el triunfo a su padre

El atleta de Palpalá recordó a su papá que en esta oportunidad no lo pudo acompañar por estar con problemas de salud.

Extenuado, Sumaj Esquibel terminó los explosivos cuatro kilómetros. "Contento de volver a ganar", apuntó.

El atleta palpaleño destacó: "Muy feliz, de nuevo gané, pero no pude bajar el tiempo que hice el año pasado, pero fue por el clima, sin embargo muy contento por el puesto porque esto lo hice por mi padre", manifestó.

El velocista jujeño pasa por un complicado momento familiar "mi papá siempre me acompañó a esta carrera, cuando termina avenida Senador Pérez se paraba justo en la esquina y me tiraba agua para poder alentarme y seguir y así pude ganar el año pasado y hoy se lo dedico a él porque está pasando un mal momento, está enfermo, pero le agradezco a él por todo lo que me dio siempre y a Dios por toda la fortaleza de poder entrenar día a día", puntualizó.

El bicampeón de los cuatro kilómetros destacó que "desde que se largó hubo un gran ritmo, aunque largamos fuerte, con 2.50 el kilómetro, pasando Senador Pérez ya bajamos el ritmo por el viento, ya íbamos a 3 minutos y el último kilómetro fue fatal por la subida de Santibáñez, me despegué justo en Senador Pérez", comentó al tiempo que agregó "ahí me di cuenta que podía, este año sigo haciendo 4, 5 kilómetros, son mis carreras porque soy pistero, estoy a pleno con la pista en el Nacional, aquí el 9 de junio me voy a un trail de Neuquén, voy a correr 5 kilómetros, pero siempre manteniéndome en esas distancias, 1.500 metros, 5, 4 kilómetros", comentó.

Sumaj Esquibel es de perfil bajo y muy agradecido de la gente que lo ayuda "agradezco a mi profe Mario Cejas por darme el atletismo, todo, porque sé que el atletismo es de uno mismo pero va entrenando en equipo porque ellos me favorecen en todo".

Por último anunció que el próximo año estará otra vez presente en el Gran Maratón de El Tribuno.