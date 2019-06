"Badur Hogar" llegó a Jujuy

El filme salteño "Badur Hogar" del director Rodrigo Moscoso tuvo su estreno comercial la semana pasada en varias provincias argentinas y ahora se puede disfrutar en Annuar Shopping Cines durante una función diaria prevista para las 15.15 con un precio promocional con el 50% de descuento. Teniendo en cuenta el estreno del filme en nuestra ciudad hablamos con el realizador salteño quien se mostró muy satisfecho por la repercusión del filme, una comedia romántica con impronta regional realizada con equipo técnico y actoral del NOA.

¿Cómo recibió la película la gente en Salta?

Está buenísimo lo que está pasando en Salta con la gente, primero vinieron a verla muchos que tuvieron que ver con la película porque salieron en alguna escena, porque prestaron locaciones; ese fue el primer público que se acercó. Luego se comenzó a hacer un boca en boca muy interesante. La gente está muy entusiasmada por el hecho de verse reflejada en una historia filmada enteramente en Salta, en la que se habla "en salteño", con la tonada nuestra del norte. Además les gustó la historia, se engancharon con las actuaciones y con el nivel técnico de la película. Hay mucho entusiasmo y estamos llenado todas las funciones. Esperamos que se repita en Jujuy.

¿Por qué eligió para su segundo largometraje hacer una comedia clásica?

Sí, desde el afiche te das cuenta que es clásica, porque tiene un diseño muy de los años '50 o '60. Pero no es un homenaje a propósito a las películas de esa época. Pero hay algo en esos filmes que a mí me gusta mucho ...la pureza de las historias, la inocencia en los personajes. Más que elegir el género creo que la idea de la misma historia derivó en la comedia. El protagonista está en conflicto consigo mismo, es grande, no termina de madurar, vive con los padres, de ahí ya se desprendían situaciones cómicas. Luego entra en juego la chica y el romance que tienen ellos. Todo se fue configurando para que hoy se pueda decir que es una comedia romántica, pero también es de enredos y de historias familiares. Lo que se cuenta es muy universal pero a la vez es muy local, muy del norte de la Argentina y eso está bueno. Además la ventaja de la comedia es que es un género muy permeable, la gente se relaja al ver una. Y creo que con esta película estamos llegando a un público muy diverso, la vio gente de 80 años hasta pibes de 14, y personas de distintas ideologías y la pasaron bien. En ese sentido reside lo clásico que tiene.

RODRIGO MOSCOSO / DIRECTOR DE LA PELÍCULA SALTEÑA “BADUR HOGAR”.

La película tiene mucho que ver con el ser del norte ¿Por qué se inclinó por ese lado?

La verdad es que yo nunca quise hacer un análisis de cómo somos los norteños, solo quería hacer un historia y filmarla en Salta. El actor (Javier Flores) está desde el principio involucrado. Comenzamos a hablar de este proyecto hace 10 años cuando se escribió la primera versión del guión y siempre tuvo un trasfondo vinculado a las familias sirio libanesas, típicas del norte, por ejemplo. No se buscó lo local forzadamente, solo es una historia que sucede en el norte, donde hay personajes de clase media de una ciudad del norte. Puede resultar raro porque estamos muy acostumbrados a ver en el cine argentino que la acción se desarrolla en Buenos Aires. Aquí lo local es parte del proyecto, no es que estaba la intención de hacer un estudio sociológico de lo local.

Usted alcanzó repercusión nacional con su primera película "Modelo 73", pero su segundo largo llega casi 20 años después ¿Cómo fue el proceso hasta arribar a este estreno?

Luego de aquello, quería sacar un proyecto cuanto antes pero hubo complicaciones y llegó un momento que habían pasado tantos años que dejé de pensar en el tiempo. Esta película apareció en un momento clave, desde lo personal y por la situación actual de Salta donde contamos con técnicos que están formados para un gran proyecto, además se dio que ganamos un concurso del Incaa y logramos madurar el guión y reescribirlo hasta quedar conformes y tener un elenco que llena cada hueco, cada necesidad de la historia. Todo se dio cuando se tenía que dar. Hoy en día estoy conforme, contento, porque la película está funcionando. Lo más importante es que la gente la vea y que salga de la función con algo para decir.

¿Qué evaluación puede hacer sobre la situación actual del cine en el interior?

La situación de cine argentino es dramática, al sector le afecta la situación económica y le afectan las malas decisiones políticas. Desatender la cultura es grave y en el interior es más complicado aún. Esta película está hecha profesionalmente en Salta con técnicos y actores del Norte y la gente se entusiasma con eso pero lo nuestro es casi una excepción. Creo que tiene que haber políticas nacionales que piensen en un fomento realmente federal y políticas locales que permitan que se generen proyectos nacidos en las provincias y que se atraigan producciones que tomen mano de obra de las provincias para que los técnicos no tengan que irse a Buenos Aires para trabajar. Yo viví 18 años en Buenos Aires y hace 10 años decidí volver a Salta, armé una productora pero mi caso es único. Sin una política clara no se puede avanzar.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?

Tengo una productora de publicidad y ficción y estoy con algunas ideas dando vuelta, con proyectos propios y de otros directores. Pero por ahora estamos terminando de acompañar "Badur Hogar" en estos tramos que son importantísimos.