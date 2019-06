Preparadas por el equipo de la Pastoral de Adicciones del Obispado de Jujuy comenzaron las Jornadas de Capacitación de Adicciones 2019 "Prevenir, orientar, asistir, todos podemos hacer algo", que están abiertas al público en general.

"Las adicciones son una problemática que avanza, que nos va preocupando a todos y que nos hace parte de cómo podemos responder a ella, motivo por el cual, desde esta Pastoral surgió la idea de capacitarnos todos, saber ante estas situaciones cómo acompañar y cómo asesorar", dijo la integrante de la Pastoral, Anahí Francou.

Consideró que "es una problemática que nos está invadiendo porque muchos estamos dormidos y necesitamos tomar conciencia y despertarnos, para actuar, para acompañar, para asesorar y por eso pedíamos como Pastoral poder ver la importancia de informarnos y formarnos. Entonces, también surgió esto de abrirnos a todos, de generar espacios donde podamos hablar de la problemática pero también, hacerla consciente y prepararnos".

Informó que a la primera jornada llegaron participantes desde Palma Sola, San Pedro y de esta ciudad, y que todos, "en este compartir, nos damos cuenta que es una situación que está afectando en distintos lados y no podemos acallarnos. Por eso tomamos esta iniciativa de generar espacios para ver la problemática, visualizarla, porque decimos que esto pasa pero no me pasa a mí, y tomar conciencia de que sí está sucediendo y que tal vez la persona afectada en este tema no es solamente el responsable, sino toda la sociedad y no podemos cerrar los ojos".

Destacó que estas jornadas estuvieron abiertas a todos, porque hubo también participantes de una iglesia evangélica, muchos docentes, docentes jubilados, catequistas y estudiantes del Populorum Progressio a quienes les interesó porque es también prepararse para el trabajo y la profesión que tienen. "La capacitación es abierta a todos pero con el enfoque que nosotros tenemos como Pastoral diocesana", precisó.

Respecto al desarrollo, Anahí Francou detalló que se organizaron en tres módulos. En el primero se habló de la problemática del uso, abuso y consumo, ver las diferencias y tomar conciencia de la situación. Fue dictado por Marta Meier, responsable de la Pastoral de Adicciones del Obispado. El segundo módulo tratará del tipo de sustancias y el marco legal, que estará a cargo de Natalia Peñaloza y Anahí Francou, en el que se hablará de los tipos de sustancias y características y cómo abordarlos o qué estrategias se pueden llegar a utilizar para plantear esta problemática. La tercera y última instancia del día 22 se abordará el tema desde la realidad concreta cómo ir dando respuestas, a cargo de Marta Meier. Recordó que los temas no son vinculantes entre sí, porque si bien fue importante el primero, en los demás se trabajará desde las sustancias, sus tipos y el marco legal, por lo que son módulos a los que se puede asistir sin ningún problema.

Las jornadas continuarán el 8 y el 22 de este mes, en dependencias del Buen Pastor (San Martín 1232), por lo cual siguen abiertas las inscripciones con un costo de $ 50, contacto wsp 0388- 4049512 (Gabriela Ramos) o adiccionesjujuy@gmail.com