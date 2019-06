Con una camioneta chocó cerco de una empacadora

Un automovilista pudo haber causado una verdadera catástrofe de no haber sido chocado contra una pared. Nuevamente una persona, al parecer en estado de ebriedad, es protagonista de un terrible accidente vial en las rutas de Jujuy, en esta oportunidad fue en la exruta nacional Nº 34, muy cerca del cruce "Pampa Vieja" que empalma con ruta provincial Nº 61, a cuatro kilómetros de Pampa Blanca. Allí un hombre se dirigía en una camioneta y a la altura de la empresa embaladora de frutas chocó violentamente el cercado de la misma.

El siniestro vial pudo haber causado heridas a empleados de la empacadora que esperan el colectivo en las inmediaciones.

Este hecho se registró alrededor de las 20 de la noche del viernes en este sector, en la empresa Excel Frut que embala frutas de la producción de la zona. En ese momento un hombre mayor de edad circulaba en el sentido Aguas Calientes-Pampa Blanca a bordo de una camioneta de marca Chevrolet Deluxe D20, y de repente perdió el control del rodado e impactó fuertemente contra el cercado de este emprendimiento.

Tras el choque la camioneta quedó con muchos daños, el cercado caído, un poste de luz totalmente roto y toda la estructura del medidor del servicio de luz y agua estaba completamente destruido. Afortunadamente en el momento del accidente no había nadie en el lugar, teniendo en cuenta que en esta exruta 34 muchos peones rurales van y vienen constantemente de las fincas, además es un lugar donde la gente sale a practicar deportes.

El conductor de la camioneta involucrada no sufrió heridas, solo golpes de menor consideración y no se precisó de la atención del Same Perico. Cuando los efectivos policiales le practicaron el alcotest le habría dado positivo, comprobando que este hombre no estaba en condiciones de manejar y aún así hizo un recorrido de varios kilómetros. Por suerte el siniestro no sucedió dentro de algún poblado, ya que pudo haber sucedido una tragedia.

Personal policial de la Seccional 45º de Pampa Blanca intervino en el lugar, realizó las actuaciones sumarias y procedió a la demora del sujeto que generó este episodio, se labraron las multas correspondientes y se procedió al secuestro de la camioneta.

También trabajaron en el lugar efectivos de la División Criminalística de la UR 6 de Perico.