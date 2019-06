Gustavo Frencia es rey por quinta vez

Gustavo Frencia cumplió su pronóstico cuando dijo "vengo por mi quinto título" y con un sólido andar se adjudicó el Maratón El Tribuno de Jujuy empleando un tiempo de 31" 25"" para los exigentes 10 km. Fue escoltado por Pedro Gómez, 31"54"", y Bernardo Maldonado, 32"12"", ambos de Córdoba. En tanto, el jujeño Miguel Maza logró un honroso cuarto puesto con 32"16"".

En damas, la atleta olímpica Rosa Godoy de Río Cuarto con 37"04"" destronó a la tucumana María Ovejero, quien tiene cinco reinados arribó segunda con 37"51"". Tercera fue Carolina Nieva de Tucumán con 37"56"".

Apenas dieron la orden de partida, algunos audaces salieron como si los corriera el diablo, a un ritmo infernal pero la cuerda les duró hasta el final de la avenida Córdoba, donde los candidatos se pusieron al frente del lote de corredores y marcaron el paso al resto.

Por las calles céntricas el tamiz se hizo más fino y el ritmo sostenido dejó esta frase a los demás "que aguante el que pueda". Frente a El Tribuno de Jujuy, el cuarteto formado por Frencia, Maldonado, Maza y Gómez se despegaron de la extensa columna de voluntades.

Por el Puente San Martín, el espectáculo fue magnífico con los cuatro escapados adelante y atrás los miles de participantes parecían capullos de nieve, por las remeras blancas en esta oportunidad, rodando cuesta abajo.

En cuanto salieron del puente y doblaron en la rotonda del Barrio Chijra, Frencia apretó el acelerador y se fue unos metros como probando quién le respondía el ataque, el dúo cordobés Maldonado-Gómez intentaron tomarlo pero el riojano mirando de reojo en cuanto se acercaban un poco, volvió a estirar las zancadas sobre todos en las cuestas.

Por el Barrio Los Perales, Frencia se decidió a sostener un ritmo arrollador y los metros de diferencia fueron cada vez más, dando la impresión que no corría sino que volaba solo acariciando el piso. En el puente General Belgrano, Gustavo Frencia se dijo así mismo "a esta carrera no me la quita nadie" y siguió acelerando en la subida hacia el Regimiento 20. Apenas ingresó a la avenida Bolivia, miró su reloj pensando si podía bajar su registro del año pasado, 32"14"", y se mandó cuesta abajo con tiempo para ir saludando a la gente que aplaudía su rápido trote. Los metros finales fueron de pura ovación para Frencia. (Especial Sergio Velázquez)