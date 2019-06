Intervinieron el Colegio de Enfermeros de Jujuy

El Ministerio de Salud y Fiscalía de Estado procedieron a la intervención del Colegio de Enfermeros, indicando sucesivas quejas por parte del personal de enfermería de los diferentes hospitales y sanatorios privados. Ante esta decisión el consejo directivo de dicha institución calificó la intervención como un "avasallamiento" y un "atropello institucional" basado en "denuncias infundadas vertidas por los diferentes gremios".

Desde el Ministerio indicaron que la intervención será transitoria hasta que se pueda consensuar un camino a seguir, siendo que la comisión directiva hizo caso omiso respecto a la problemática.

"No se ha podido establecer un puente de diálogo a pesar de todas las sugerencias que le hicimos al Colegio de Enfermeros, le hemos pedido que revean el tema del cobro de la matrícula y no le cobren a la gente, ya que anteriormente habían pagado una matrícula en el Ministerio de Salud", expresó el ministro Gustavo Bouhid al referirse a la intervención, agregando que "le sugerimos que abran una especie de financiación para que la gente pueda pagar su matrícula, porque realmente no está pudiendo pagarla y tampoco hicieron lugar al pedido", explicó.

Ante estos dichos, desde el Colegio de Enfermeros desmintieron "que se haya dado de baja a matrículas por falta de pago", y explicitaron que "el pago en cuotas de la inscripción estuvo dado desde el primer día de vida de este colegio".

Por otra parte, Bouhid indicó que también "se solicitó la posibilidad de que se habilite una matrícula a los reemplazantes porque también les exigen el pago de la misma para poder hacer los reemplazos. Entonces, ante la imposibilidad de que el colegio considere el cambio de conducta que le está pidiendo la gente, el fiscal de Estado y el ministro tomamos la decisión de intervenir", y cerró aclarando que "vamos a tratar que sea un tema transitorio mediante el cual se puedan establecer pautas que hoy por hoy necesita la enfermería de Jujuy".

Así, entre los puntos redactados en el comunicado oficial de los profesionales se concluye que "la intervención enmascarada a este colegio, viola todas las normas del derecho civil, procesal y administrativo. Acto que a todas luces demuestra que los que no se someten a sus mandatos somos perseguidos, amenazados e intervenidos, no sólo personalmente sino que ahora institucionalmente". Por último, indicaron que el objetivo del Ministerio es "precarizar aún más la enfermería".