¡Atención fanáticos! J.K Rowling publicará cuatro libros nuevos de Harry Potter

La autora y creadora de la saga de Harry Potter, J.K Rowling, lanzará cuatro nuevos libros. Sus títulos corresponderán a la saga y "no serán de ficción".

La noticia se dio a conocer a través de la cuenta de Twitter oficial @pottermore. "¿Alguna vez fantaseaste de dónde viene la magia? Introducimos los títulos de la saga de Harry Potter: un viaje a través de libros de no ficción en formato de E-Book", escribieron en el post.

