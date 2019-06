Video: "Son inútiles, que se dediquen a trabajar"

El presidente del Partido Justicialista Rubén Armando Rivarola, junto a los candidatos a gobernador Julio Daniel Ferreyra y a intendente por San Salvador de Jujuy Diego "Dingui" Martín Palmieri, más dirigentes y candidatos pejotistas, respondieron a acusaciones y denuncias que realizaron desde sectores políticos que fueron cercanos al justicialismo.

Hartos de las acusaciones y las denuncias falsas, los dirigentes expresaron su molestia por las permanentes agresiones y acusaciones durante la campaña política, que se profundizaron aún más con el crecimiento del Frente Justicialista en el electorado.

El primer orador fue el titular del PJ Rubén Rivarola, quien pidió a los candidatos "que se dediquen a trabajar por los jujeños". Al tiempo que habló de la transparencia que lo caracteriza, al mencionar que todas sus empresas tienen asiento en Jujuy, y dan trabajo a casi mil coprovincianos.

En ese marco, el dirigente, señaló que quienes están abocados a la campaña sucia "son inútiles" y los mandó a "trabajar".

Sucede que en las últimas horas desde el sector de "Juntos Por Jujuy" denunciaron al exdirector del Registro Civil por la compra de un departamento con dinero de presuntas coimas durante la campaña. Lo cual fue desmentido de plano. Es que presentaron como prueba la escritura de la compra del inmueble con fecha anterior a su despido de la función pública en febrero de este año.

"Fue comprado con los ahorros de toda mi vida", dijo el candidato a gobernador.

Así mismo, Rivarola, cargó contra los integrantes de la lista de candidatos a diputados de "Juntos Por Jujuy". "Vivieron siempre del Estado", dijo el legislador provincial, y pidió, "basta de campaña sucia".

"Les pido que terminemos esto, empecemos a trabajar a nuestra provincia, como vamos a ayudar a los pobres que hay, que se terminen los despidos y el hambre", reflexionó Rivarola.

"Dediquensé a trabajar, a darle soluciones a la gente. Busquemos una provincia mejor", indicó Rivarola.

"A mí me dijeron muchas cosas, pero cuando me las dicen estos inútiles, que no hicieron nada por la provincia... Que se pongan a laburar", dijo. Y agregó "cuando demuestren con trabajo, me voy a callar la boca".

Por su parte, Daniel Ferreyra, cuestionó "¿Quieren tapar los errores del Gobierno insultándome a mí?".

"Yo me pasé la vida cuidándome para ser una buena persona. Desde que soy joven trabajo para la gente", afirmó el candidato a gobernador del PJ. E indicó "invito a que vean mis antecedentes. De la noche a la mañana dicen que cambió todo".

"No soy coimero, no soy delincuente y no soy violador. Son divagaciones de esos inservibles que pusieron la provincia en estas condiciones", dijo con dureza el exfuncionario del Registro Civil.

"Me pasé la vida tratando de buena persona, y no voy a cambiar", ratificó.

"Están asustado porque de 11 provincias en las que hubo elecciones, ganó el justicialismo", consideró Ferreyra.

Del mismo modo, vaticinó el cambio en la provincia de Jujuy, "nada de lo que prometieron se cumplió. Se olvidaron de la gente, y sobre todo de la gente que está en peores condiciones".

Por último, indicó que, "los que hablan de mí se van a tener que limpiar la boca".