Belgrano se recuperó y festejó con euforia

Una victoria de optimista. Belgrano ayer recuperó el ánimo al derrotar 3 a 2 a Lavalle en el duelo de "generales" disputado en "La Tablada" por la 12º instancia del certamen doméstico denominado "Washington Cruz". Es importante recordar que la "villa" fue goleado entre semana , 3 a 0, por Talleres en "La Tablada" en el partido postergado por la 5º fecha.

Con esta victoria Belgrano suma 10 unidades en la tabla del Anual “Washington Cruz” producto de 3 victorias y 1 empates que lo deja con mayor optimismo competitivo.

De entrada Zenteno aventajó con un tiro libre rasante a Belgrano pero a los 15’ Abad de cabeza convirtió la igualdad de los de Moreno. La "villa" fue más directo con Trujillo que tuvo situaciones claras pero pudo concretar recién con la testa a los 39’ para ponerse otra vez arriba. Sin embargo a los 42’ Giménez clavó un zurdazo estupendo para el 2 a 2.

Y en la segunda parte Lavalle era más ofensivamente apareció Avila en un córner y ante la siesta de la defensa visitante les amargó la tarde con un frentazo para sellar el 3 a 2.

Fue empate en el "Fortín"

Los Perales y Ciudad de Nieva igualaron 1 a 1 en el "Fortín Gaucho" con el arbitraje de Víctor Condo. Los festejos fueron de Maita a los 17º de la etapa inicial para el "gaucho" pero a la 30’ de la misma parte empató Ortega para el "león".

Hoy se juegan 4 partidos

El puntero, Altos Hornos Zapla, jugará ante Luján. El estadio "Emilio Fabrizzi" albergará el duelo del líder que arbitrará Pablo Tellez.

Asimismo en el estadio "La Tablada" jugarán Cuyaya ante San Francisco, este último es uno de los equipos que se incorporó esta temporada a la primera división de la Liga Jujeña de Fútbol. Al duelo entre el "bandeño" y la "naranja" lo controlará Víctor Terán desde las 16.15. Mientras que en Perico, en idéntico horario, pero en el "Plinio Zabala" Talleres jugará ante El Cruce con Mariano López como juez.

Y en el "Líbero Bravo" desde las 16.15 Islas Malvinas se cruzará con Atlético Gorriti en un duelo que será controlado por Roberto Villegas.

La Viña sigue su buen andar

Máximo perseguidor. La Viña continúa con su buen andar en el Apertura de la Liga Jujeña y ayer lo reafirmó en el “Fausto Tejerina” al quedarse con otro triunfo, tras vencer por 3-0 a Universitario en le marco de la fecha 12 que lo mantiene como único escoltas de Altos Hornos Zapla, que juega esta tarde y el líder de la competencia doméstica.

Apenas arrancó el juego, La Viña logró la ventaja en el marcador, en un partido típico, donde lo que más le cuesta a quienes son protagonistas, es marcar el primer gol. Bastó un desborde de Arraya, y un remate ante la estéril resistencia del portero Solá, para que se rompa la paridad.

Mostrándose superior, la visita estiraba diferencias veinte minutos más tarde, cuando de penal, Palenque facturaba una mano sancionada por el árbitro Carrillo.

Teniendo todo bajo control, y sin pasar momentos complicados, el segundo de la tabla de valores, sentenciaba el partido en 31 del complemento. El ingresado Valeriano, con la complicidad nuevamente de Solá, definía casi sin dificultades, sobre la humanidad del arquero, poniendo el 3-0.

Con el triunfo, obtiene su noveno alegría en lo que va de la temporada, quedando a tres puntos de la cima, que sostiene el “merengue”, y que esta tarde jugará ante Luján en el “Emilio Fabrizzi”.

La 10º del “Rosa Barrios”

El Campeonato Apertura de Fútbol Femenino “Rosa Barrios” hoy tendrá continuidad con 7 partidos matutinos, desde las 10 jugarán las reservas y a partir de las 11.15 las primeras, pero en diferentes escenarios que se detallarán a continuación: En Agua Potable se medirán Deportivo El Cruce vs General Lavalle; en el predio de Unju lo harán Universitario vs San Francisco; en cancha de Malvinas se enfrentarán Islas Malvinas vs General Belgrano; en Veteranos del Norte jugarán Deportivo Luján vs Atlético Gorriti; en Jorge Newbery se verán las caras Atlético Palpalá vs Atlético Cuyaya; en Pacha Fútbol lo harán Gimnasia vs Altos Hornos Zapla y en Vialidad se medirán La Viña vs Los Perales.

Sabiendo que ayer Palermo venció 2 a 0 a Talleres en la cancha de Veteranos del Norte.