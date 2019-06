Edil electo insiste con el diálogo por la transición

El concejal electo de Palpalá, el justicialista Rubén González, se refirió a la etapa de transición que debe haber en el municipio siderúrgico y consideró una falta de madurez política por parte del actual intendente Pablo Palomares de negarse a llamar a una mesa de diálogo con las autoridades electas el 9 de junio.

El concejal electo del Frente Justicialista recordó que por decisión del gobernador Gerardo Morales las elecciones se adelantaron, y eso dejó un prolongado período entre la realización de los comicios y el acto de asunción de las autoridades electas en los mismos.

"Estos seis meses requieren de mucha responsabilidad y mucho más de parte de los involucrados, las actuales autoridades y los electos por la voluntad popular. Es un tiempo largo que puede ser aprovechado en beneficio de los vecinos", indicó González.

Asimismo recordó que el Estado municipal tiene continuidad en el tiempo, lo único que cambian son las personas que están al cargo del mismo. "El Estado es una sola cosa, habiendo autoridades electas yo creo que es sano y ordenado que las mismas sean convocadas por el actual intendente Pablo Palomares para comenzar el período de transición, mirando los programas y planes que se estuvieran ejecutando desde adentro", manifestó.

Inscripto en esta línea de pensamiento, Rubén González señaló: "nosotros queremos beneficiar a la gente, para ver en qué estado está el Municipio y ver cuáles planes están vigentes y cuáles no".

"Ahora vemos que esta mirada no es la misma que tienen los gobernantes actuales, hemos pedido ser convocados a una mesa de trabajo y tuvimos como respuesta un silencio absoluto", expresó el edil electo.

Rubén González se pronunció respecto de la actitud del actual jefe comunal Pablo Palomares, "como una muestra absoluta de falta de madurez política".

"La responsabilidad también es política", dijo González, "los vecinos tienen que tener muy en cuenta la actitud del actual intendente".

También fue enfático al señalar que "es necesaria la convocatoria para que se constituya la mesa de diálogo, incluso cuando lo legitimó el pueblo como intendente, Alberto Ortíz lo convocó a él, más allá de la fuertes diferencias que tuvieran".

Ante la negativa de convocar a los ganadores de las elecciones, quienes asumirán el próximo 10 de diciembre, expresó: "a nosotros nos da que pensar, que hay algo que esconder, ante la negativa de Palomares", al tiempo que seguirán insistiendo en un cambio de actitud.

Consultado sobre qué pasaría si el diálogo no se da hasta el 10 de diciembre con el intendente electo Rubén Eduardo Rivarola, González señaló: "el intendente está de vacaciones, espero que este tiempo le sirva para pensar. Pero de no ser así primero alertaremos a los empleados municipales y todos los ciudadanos para que sepan lo que sucede. Pero insistimos en que el diálogo es sano. Creemos que la actitud responsable es convocar a la mesa de trabajo, de otra manera, lo instaremos a través de autoridades provinciales, porque mucho nos preocupa el pase a planta permanente en el que no permitiremos que estén funcionarios", finalizó diciendo el edil electo, compartiendo su preocupación por el tema con el gremio municipal Seom.