Especialista en Gastronomía del IGA realizó pasantía en Francia

"Quiero decirle a los chicos que se animen mucho y que no pierdan la fe, ni las ganas de estudiar para superarse cada vez más. Comencé vendiendo cosas dulces, tartas, postres, luego me encontré con un folleto de IGA y me gustó, conocí los profesores. El nivel de enseñanza es excelente" expresó Gonzalo Álvarez, Especialista en Gastronomía en Alta Cocina y en Pastelería Profesional, que viajó a Francia gracias a una beca para especializarse en el campo gastronómico. "Día a día luché por seguir mis sueños, IGA me dio la oportunidad de conocer el mundo. Me propusieron viajar a realizar una práctica a Francia y trabajé seis meses, cuando llegué a Francia era todo nuevo para mí, gente distinta con el idioma fue difícil manejarme al principio. Vivirlo en el momento es otra cosa, sentía el miedo a lo nuevo. Te cuesta y te nublas, pero pasando los tres meses ya lo entendí" comentó.

Y es que Gonzalo realizó una pasantía en el restaurante Villa René Lalique de la región de Alsacia, Francia. Allí, el joven de 23 años se desarrolló profesionalmente, trabajando en los sectores de la cocina; de platos fríos, entradas, aperitivos; pescados y carnes. Por su parte, el profesor del IGA, Juan Eduardo Arrueta, desde hace más de 15 años que enseña en la reconocida institución, destacó que cada día quien aprende de sus alumnos, es él. "Uno trata de transmitir lo aprendido, la verdad, estoy muy contento con los chicos, hay mucha predisposición. Es una carrera que tiene mucho de práctica más que de teoría. Eso llama a los chicos a entusiasmarse más con la carrera. Hay chicos que les cuesta un poquito más, otros que ya vienen de la casa sabiendo algo. Estamos formándolos para que el día de mañana ellos puedan defenderse y puedan acceder a un trabajo" comentó. Es importante destacar que IGA tiene un convenio con la Alianza Francesa, que se encarga de hacer los contactos para las pasantías correspondientes. Así, como institución cuenta con más de 25 chicos que viajaron para especializarse. "Cada vez que ellos regresan, nos cuentan cómo les fue, cómo se sienten, nosotros le hacemos un seguimiento. Junto con la Alianza Francesa nos ocupamos de que no le falte nada al alumno" destacó. Es un programa serio y el resultado está a la vista con ganas de seguir con más entusiasmo que antes para que los alumnos demuestren su talento en hoteles, castillos y bodegas de primer nivel.

Permanente capacitación

Por ejemplo a Francia viajaron: Emanuel Vacaflor, Milton Rivas, Ulises Ramos, Analía Gutiérrez, Fabián Cabezas, Florencia Iriarte, Jimena Gutiérrez, Mariana Garcés, María Kamandaro, Nancy Canchi, Ramiro Nassif, Rosalía Andrade, Silvana Gutiérrez, Sonia Solís, Federico Alarcón, Jorge López, Miguel Sandoval, Nicolás Bazán, Federico Guzman, Julio Martínez, Lucas Padilla, Sonia Mora, Analía Patagua, Gonzalo López, Soledad Osorio, Susana Figueroa, Bárbara Elías, Gonzalo Álvarez, Raquel Soto, Carla Zanabria, Silvia Nieve. Y van a viajar próximamente: Leila Yevara, Luis Albornóz y José Darío Ruíz. En tanto que a España viajaron: Triana Moriconi, Alba Tabilo y Agustina Cáceres; y además, Sonia Mora.