Juegan hoy torneo en San Pedro

DIEGO BELMONTE

Diego José Belmonte fue un reconocido ajedrecista salteño que el domingo tendrá su propio Memorial en San Pedro en lo que será el Festival Interprovincial de Ajedrez. La competencia organizada por el Círculo de Instructores del Circuito Trópico Norte Salta y Jujuy se desarrollará desde las 9.30 en el Círculo de Ajedrez de San Pedro, Alberdi, 148.

Se jugarán en las categorías sub 8, sub 10, sub 12, sub 14 y sub 16 en menores, modalidad 20' por jugador, que podrán competir totalmente gratis. Así también en la categoría libre, modalidad 25’ más 5 segundos de incremento, donde los inscriptos deberán abonar $150.

Uno de los integrantes de la entidad organizadora, el instructor Eduardo Robledo de la Escuela Rey Blanco, manifestó que "en realidad es un homenaje al maestro Diego Belmonte que es salteño y se lo realiza en la fecha de su fallecimiento. El torneo está organizado por Marcelo Rojas y otros colaboradores. Además la competencia contará con la participación del maestro internacional Julián Vilca, maestro fide Cristian Robledo, Maestro Fide Mariano Belmonte, el Candidato a Maestro Leandro Santillán, Franco Peñaloza, Alfredo Chiappero, Santiago y Máximo Rojas, Abigaíl Herrera, Lautaro Quispe entre otros ajedrecistas de renombre y también estarán jugadores de diferentes Escuelas provenientes de Yuto, La Mendieta, San Pedro, Palpalá, Perico, San Salvador, Calilegua, La Quiaca y Embarcación, Salta, en diferentes categorías con más de 80 chicos aparte de los mayores", comentó.

En el mismo sentido adelantó que "en la jornada también se recordará al Maestro Fide Aníbal Aparicio y al jujeño Julio Borjas. Es un torneo muy concurrido y esperado por todos los jujeños para afianzar más el conocimiento y arrancar una nueva etapa", culminó.