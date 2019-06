Abandono del deporte palpaleño causa malestar

Las prioridades no son lógicas en una gestión municipal cuando la soberbia y el abandono de responsabilidades están presentes, esto ocurre con el gobierno municipal de Pablo Palomares y sus funcionarios en la ciudad de Palpalá. Gobierno sin gestión y mucha ineptitud durante sus tres años y medio.

El deporte como herramienta de contención, aprendizaje de convivencia y de socialización de los jóvenes debería estar dentro de las políticas de un gobierno, algo que para los funcionarios de Palpalá, en sus años de gobierno, pareciera ser que no es importante.

El descuido al deporte es preocupante, en todas las disciplinas, no hay contención, mantenimiento, no hay cuidado del espacio, así lo expresa Mario Cejas, profesor de atletismo. Él se lamenta que existen espacios para la práctica deportiva pero no hay interés desde el municipio de mantenerlos en condiciones.

"Gente usando la pista para andar en bicicleta y no podemos decir nada porque sino te insultan, la pista de atletismo es terreno de nadie, no hay guardia, el municipio lo podría hacer, pero demuestran desinterés, la gestión de Palomares también se olvidó del apoyo al deporte", dijo.

Se lamentó de que a "la pista la utilizan hasta para hacer camping, no hay control, ni respeto".

Los clubes

El Club 25 de Mayo es otra de las instituciones deportivas que ofrece varias disciplinas para la práctica del deporte como un espacio de contención, es presidido por Jorge "El Turco" Alud.

"La verdad que los clubes de barrio en Palpalá trabajan mucho y a pulmón porque el municipio no te la brinda ni te la ofrece, esto se hace solo, sin ayuda de la Municipalidad, en Palpalá, no hay políticas públicas que fortalezcan el deporte, todos hablan de sacar a los chicos del alcoholismo, de la drogadicción, pero no implementan un trabajo serio, y a los clubes de barrios que trabajamos para eso, no nos apoyan", expresó.

Esta gloria deportiva de Palpalá, profundizando, expresó que "los chicos no votan, así que por eso los tienen olvidados, los que amamos el deporte hacemos lo que podemos en soledad, hay algo que es fundamental, en Palpalá no hay registro de lo que se trabaja deportivamente con los chicos, los clubes de barrio hacemos mucho, si ellos, el intendente, sus funcionarios les interesaría verían lo que hacemos por los chicos y jóvenes, pero reitero, estamos solos y olvidados. Hacemos todo a pulmón", finalizó.

Boxeo sin apoyo

Lo mismo ocurre con el boxeo, sin apoyo municipal y con mucho esfuerzo propio para continuar ofreciendo una disciplina deportiva a los jóvenes, la característica del intendente y su gabinete es no dar respuestas. También le sucedió a la Asociación Palpaleña de Boxeo que dicta clases en un lugar cedido por el Centro Vecinal del barrio Ciudadela.

Normando Tolaba, presidente de la asociación, comentó la situación de abandono en la que se encuentra el deporte y lo difícil que es lograr el apoyo de la Municipalidad de Palpalá, “nosotros trabajamos solos, no tenemos ningún apoyo desde el municipio”.