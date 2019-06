Consultas y capacitación a cinco días de la elección

Este domingo los jujeños elegiremos nuevas autoridades ejecutivas y legislativas. Los electores pueden consultar y verificar el lugar donde emitirán su voto. Las autoridades de mesa podrán acceder a la capacitación a través de un video tutorial realizado por el Tribunal Electoral Provincial.

Para consultar dónde se vota en el padrón definitivo, los ciudadanos pueden ingresar a http://tribelectoraljujuy.gov.ar.

Estamos en días de descuento, este domingo los jujeños debemos elegir gobernador, vicegobernador, 24 cargos a diputados titulares y 24 suplentes, 27 cargos a intendente, más 6 cargos a intendente en nuevos municipios; 92 cargos a concejales y 62 suplentes; 66 cargos a comisionados municipales y 66 suplentes. Se presentaron 3.500 candidatos para los 353 cargos.

Consultar el padrón

Son 547.502 los electores que están en condiciones de emitir su voto y pueden consultar el lugar donde lo harán en la página web del Tribunal Electoral Provincial: http://tribelec toraljujuy.gov.ar. Allí figuran la mesa y escuela en la que cada ciudadano emite su voto.

Ocurre que con los cambios de domicilio y cambios en el padrón muchos ciudadanos emitirán su voto en otra escuela, por lo que se recomienda en estos días previos hacer la consulta respectiva en sedes partidarias que disponen de padrones impresos o de forma online.

Habrá 1.687 mesas distribuidas en toda la provincia. En tanto que 19 municipios tendrán padrón de extranjeros que contiene a 1.807 electores.

En algunos establecimientos habrá mesas accesibles y en otros las autoridades de mesa deberán ayudar a las personas con discapacidad a emitir el voto.

A la hora de votar

Para emitir el voto, los ciudadanos deben presentarse el día de los comicios en la escuela y mesa en la que figuran en el padrón electoral de 8 a 18. Para emitir el voto deberán presentar el DNI que figura en el padrón, es decir que se puede votar tanto con el nuevo DNI tarjeta como con el DNI libreta celeste, el DNI libreta verde, la libreta de enrolamiento y la libreta cívica.

No obstante, es importante tener en cuenta que no se permitirá el voto de personas cuyo documento corresponda a un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral. Es decir, un elector puede presentarse con libreta de enrolamiento o libreta cívica siempre que nunca haya gestionado el nuevo DNI.

También podrá votar si se presenta, por ejemplo, con un DNI triplicado y en el padrón figura que se le otorgó un duplicado. Serán aceptadas todas las versiones posteriores a la que figura en el padrón. Otro ejemplo: no podrá votar con un DNI duplicado si en el padrón figura que ha tramitado el triplicado. Cabe destacar que aunque en el DNI tarjeta figure la leyenda "no válido para votar", igualmente se puede utilizar para acreditar la identidad en la mesa de votación.

Hay que recordar que la emisión del voto es obligatoria según lo indica la Constitución Nacional en el artículo 37.

Los que están exentos de la obligación de voto son los ciudadanos que tienen entre 16 años y menos de 18 años, ya que para este rango poblacional el voto es optativo, sino lo hacen no serán sancionados.

Tampoco tienen la obligación las personas que tienen 70 años o más, para quienes también el voto es optativo. Si el día de la votación el ciudadano se encuentra enfermo y no puede ir a votar deberá pedir un certificado médico que será necesario a la hora de justificar ante la Justicia Electoral la no emisión del voto, dentro de los 60 días después de la elección. Si el día de la votación el ciudadano se encuentra a más de 500 kilómetros del lugar donde debe votar, debe presentarse en la comisaría más cercana y pedir un certificado. De ambas formas se evita la pena por no concurrir a votar.

Las autoridades de mesa que deseen ver el video tutorial pueden ingresar en la página web del Tribunal Electoral Provincial.

Formación online para las autoridades de mesa

Las autoridades de mesa cobrarán 3.000 pesos en las elecciones del 9 de junio. Los ciudadanos que ya fueron notificados de que en estos comicios tendrán la responsabilidad cívica de ser presidente y vicepresidente de mesa podrán acceder a la capacitación a través de un video tutorial que se encuentra en la página del Tribunal Electoral Provincial: www. tribelectoraljujuy.gov.ar.

Allí de forma ágil y clara podrán conocer cuáles son el rol y atribuciones que tendrán mientras dure el sufragio.

Hay que recordar que el presidente de mesa es la máxima autoridad de la mesa de votación y ejerce sus funciones con absoluta independencia.

Tiene el deber de estar presente durante todo el comicio, siendo ineludible su presencia en la apertura y clausura del acto electoral, labrando las actas correspondientes.

Tarea de los fiscales

Un fiscal partidario no es una autoridad de mesa, sino un representante de una agrupación política, que debe velar por el buen desarrollo de la elección en general y por los intereses partidarios en particular, dentro de los límites que establece el Código Electoral Nacional.

Su objetivo estará centrado en controlar y verificar, durante el acto eleccionario, si las disposiciones legales que lo rigen se cumplen en su integridad.

En el supuesto de un presunto incumplimiento debe hacer la protesta ante el presidente de mesa, dejando constancia de las anomalías que considere se han cometido o se estén llevando a cabo.

Las boletas

En estos comicios será un desafío complejo la conformación de los telegramas electorales, ya que existe una gran cantidad de boletas y muchas listas colectoras, por lo que la tarea demandará un trabajo prolijo y minucioso.

En algunos municipios, como por ejemplo Palpalá y Perico existen más de 40 boletas de candidatos, muchas de ellas colectoras del mismo frente electoral.