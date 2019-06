Lo acusaron de "entregador" en un juicio y quiere ser intendente

Jorge "Chorti" Cruz llegó a juicio acusado de dar datos para que sus cómplices cometan el violento hecho delictivo.Familiares y vecinos de las víctimas manifestaron que "no podían creer" cuando se enteraron que Cruz había sido liberado.

A mediados del mes de junio del 2017, cuatro hombres eran llevados a un debate oral acusados de ser los coautores del delito de "homicidio criminis causa en grado de tentativa (tres hechos) en concurso real", luego de pergeñar e intentar un asalto a mano armada, que por poco acaba con la vida de tres personas.

Una llamativa falta de recepción de elementos probatorios por parte de los investigadores policiales, dejó el caso totalmente impune.

El violento hecho que conmocionó a toda la comunidad de Palpalá ocurrió el 26 de febrero del 2015 en el barrio Santa Bárbara B, tuvo como protagonista a un hombre acusado ser "el entregador", que actualmente es nada más y nada menos candidato a ser jefe comunal de la comuna palpaleña.

Se trata de Jorge Ernesto David Cruz (44) quien afrontó uno de los juicios que más conmovió y dejó a toda la comunidad palpaleña indignada por un fallo, que terminó absolviendo por "el beneficio de la duda" a las cuatro personas que fueron apuntadas, según la investigación preliminar, como los supuestos autores del violento ataque a un empresario, su hija y su yerno, que salvaron sus vidas de milagro.

El expediente había sido elevado a juicio el 4 de octubre del 2016 a solicitud de la entonces Fiscalía Nº 2 y resuelto por el Juzgado de Control Nº 2. En junio del 2017 el Tribunal en lo Criminal Nº 2 integrado por los jueces Antonio Llermanos (presidente de trámite), Luis Kamada y Ana Carolina Pérez Rojas integraron la terna en el segundo piso del Palacio de Tribunales.

Según la requisitoria fiscal, Cruz era empleado mecánico de una empresa y habría obtenido el dato que el tesorero había retirado alrededor de 90 mil pesos del banco, destinados al pago de los proveedores y habría pergeñado junto a otras personas el ataque.

"Cuando nos enteramos que el mecánico se postulaba para intendente en nuestra ciudad, realmente pensábamos que era una broma. Nosotros no nos dejamos engañar y sabemos que el intento de robo del maletín, casi le cuesta la vida a tres personas", dijo una vecina de la calle Chubut al 200, quien optó por no dar su nombre a nuestro diario por temor a represalias.

A las 18.40 del 26 de febrero del 2016, el tesorero de apellido Fernández descendía de su vehículo y fue interceptado por un hombre que acababa de bajar de una motocicleta marca Honda Storm 125 cc de cilindradas y sin mediar palabras intentó arrebatarle el maletín.

El tesorero arrojó lo que portaba para el patio interno de su casa, traspasando unas rejas y forcejeó con el delincuente que sin pensarlo disparó a quemarropa, impactando el proyectil en el muslo izquierdo.

El yerno del tesorero intentó salir en su defensa y recibió otro disparo en el rostro que le traspasó la mandíbula, provocando una seria herida y además el mismo delincuente disparó contra la humanidad de una entonces adolescente de 14 años, que no murió por la pésima puntería del atacante, que su disparo rozó su abdomen.

Todo era un desconcierto y los efectivos de la Brigada de Investigaciones no tenían ninguna pista sobre los supuestos atacantes, pero 48 horas después, un empleado de la empresa recibió un llamado de Cruz, preguntando qué sabía del asalto que había sufrido Fernández, dejando a todo el personal desconcertado, porque hasta ese momento no había ninguna denuncia, ya que las víctimas estaban internadas.

El fiscal a cargo de la Investigación Preliminar Preparatoria sostuvo en la requisitoria que Cruz tenía todos los datos de Fernández, aportó además los horarios de salida de la empresa y de llegada a su casa y cuándo y qué día retiraría el dinero de la empresa.

"Cuando supimos que estas personas que intentaron matar a mi hijo y a mi consuegro fueron liberados, estuvimos mucho tiempo con miedo y dejamos de creer en la Justicia. Pero quiero que la gente de Palpalá sepa que uno de los candidatos a intendente de nuestra ciudad, estuvo detenido acusado de planear un robo y que casi acaba con la vida de tres personas. Palpalá sigue siendo muy chico, acá nos conocemos todos y sabemos quién es quién. Yo creo que el nombre de una persona que fue acusada por un fiscal de entregar a un empresario para que lo maten, no es de confiar para nada", dijo Pedro Méndez, padre del joven que recibió un disparo en la mandíbula.

El ataque dejó al empresario con una pierna herida y hasta la fecha padece de una renguera que llevará consigo toda su vida. Su yerno salvó de milagro su vida, luego de permanecer casi un mes en la sala de terapia intensiva en una clínica privada y hasta ahora las secuelas del disparo le redujeron considerablemente su vida diaria. No puede realizar deportes, todavía tiene intensos dolores en la zona molar, a causa del violento ataque. Le dijo a nuestro diario el padre de la víctima.

La absolución por el beneficio de la duda es un fallo donde los imputados que llegaron a juicio no quedan eximidos por su no participación en un hecho, sino porque las pruebas no fueron del todo consistentes para la acusación.

No cabe dudas que el hecho existió, pero la investigación manejada por los efectivos de la Brigada de Palpalá y de la División Robo y Hurtos, por causas por lo menos dudosa, no fueron consistentes para que la Fiscalía de Cámara representada por Mónica Montalvetti, no porque fueron inocentes, sino porque hubo "algo raro" en la etapa de investigación de la Brigada.

