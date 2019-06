Un proveedor reclama a San Pedro por deuda

Un proveedor salteño reclama a la Municipalidad de San Pedro el pago de una deuda de 750 mil pesos, por lo que inició acciones legales. Lo adeudado data de 2017 y tras varios reclamos, reuniones y ante el desconocimiento de sus dirigentes, decidió reclamar legalmente.

Se trata de Alberto Antonio Elías, proveedor de repuestos de la comuna sampedreña, quien recordó que venía trabajando con la comuna de San Pedro desde el 22 de febrero de 2017, pero que a partir de octubre de 2018 comenzó a reclamar una deuda de alrededor de 750 mil pesos pero no tuvo respuesta.

"Se rehusan a pagarme, trato de comunicarme, fui un montón de veces a la Municipalidad, idas y vueltas, tomadas de pelo. Nunca me dijeron por qué no me pagan y en diciembre emití una carta documento agotando las instancias de cobro", explicó Elías y detalló que la envió el 28 de diciembre del 2018.

Sostuvo que ya habían tenido contacto con su abogado, Gonzalo Arancibia, que por entonces era por 650 mil pesos, pero que no tuvo respuesta. Planteó que además cuenta con registros de comunicación de distinta índole del intendente, del secretario de Hacienda y la jefa de Compras, pese a que se habrían negado en consenso.

Posteriormente el 12 de marzo de este año, Elías envió otra carta documento, esta vez con una deuda ampliada, porque esperaban que la anterior presentación de alrededor de 100.752 pesos de cuatro facturas porque se creía que había iniciado proceso y se sumó alrededor de 750 mil pesos. Ante la carta documento enviada, la apoderada de la comuna, Ángela Granao, la rechazó y respondió desconociendo la deuda.

Por ello, el empresario agotó todas las instancias y avanzó en la presentación de la demanda legal con toda la documentación detallada, facturas y remitos, que dan cuenta de la deuda, pese a que se desconoció la misma desde la comuna.

"Hoy le puedo decir que ésta es una estafa del municipio de San Pedro de Jujuy a esta empresa salteña", consideró Elías, molesto por el silencio de esa comuna y por la manera de trabajar.