La clínica "Virgen de Fátima" presentó moderno proyecto para un hogar de adultos mayores

La clínica Virgen de Fátima presentó hoy un ambicioso proyecto que consistirá en la construcción de un moderno y cómodo hogar para adultos mayores. La construcción de esta obra comenzará dentro de 20 días y está prevista finalizarla en 18 meses y albergará en su primera etapa a 80 personas.

El proyecto fue presentado esta mañana en las instalaciones del centro médico, frente a directivos del misma, encabezados por Rubén Rivarola y público en general.

Justamente Rubén Armando Rivarola, se mostró muy ilusionado y comentó ante los medios que se trata de "un sueño. Uno siempre para seguir avanzando, tiene que soñar. Se avanzó firmemente. No creo que tarden más de 20 en iniciar la obra. Se buscó un terreno a 20 cuadras de la clínica. Mi idea personal es seguir agrandando todo esto que ya tenemos. Me siento orgulloso de toda mi familia que siempre me acompaña. Tomamos el modelo de otros lugares y pensamos en darle una mejor calidad de vida a nuestros adultos mayores, ya que gracias a ellos estamos nosotros vivos".

El proyecto