La ANMAT prohibió la venta de unas toallitas húmedas para bebés

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la comercialización y el uso de unas toallitas húmedas para bebés.

Según la Disposición 4603/2019, los productos "Clin Off Toallitas húmedas Babies Aloe Vera" y "Clin Off Toallitas húmedas Babies clásicas", elaborados por la firma Clin off, no contaban con datos de inscripción sanitaria ni con información sobre el responsable de la comercialización.

"Como se desconoce su origen no puede garantizarse la calidad y la seguridad de uso en el público infantil al cual están dirigidos", indicó la Anmat.

Mediante la disposición 4241/2019 también se prohibió el uso, la comercialización y la distribución de todos los productos médicos de titularidad de la firma Ningbo Cibei Medical Treatment Appliance Co., Ltd, "hasta tanto se encuentren inscriptos en el Registro de Productores y Productos de Tecnología Médica de esta Administración".