Actriz denunció ante la Justicia a Fabián Gianola por abuso sexual

La actriz Fernanda Meneses declaró hace un año en varios programas que había sufrido abuso sexual por parte de su compañero de trabajo Fabián Gianola.

Ahora la actriz y guionista fue a la Justicia para formalizar esas denuncias y aseguró: "Siento miedo por todos los hechos del pasado y el presente. La primera mujer que denunció, hoy no está con nosotros".

Meneses y Gianola compartieron trabajo en el programa "El quiosquito de Fabián" en 2015. Los actores se conocen desde hace 20 años y además de colegas eran amigos. Ahora ese vínculo parece irreparable y la actriz va por más. Ante la Justicia lo acusó de "comisión del delito de abuso sexual".

Ante la autoridades presentó un texto. Allí sostuvo que "en los casos de abuso y violencia sexual así como violencia intrafamiliar, muchas personas no están preparadas emocionalmente y racionalmente para darse cuenta". Luego agregó: "Se trata de un delito donde el denunciado ejercía su poder y aprovechándose de ese rol llevaba adelante su conducta delictiva".

También agregó: "Con orgullo de mujer argentina, ciudadana, trabajadora y actriz, y la Fortaleza del apoyo de mis compañeras Actrices en representación de muchas que sufren o sufrieron en silencio los abusos sexuales y el acoso sexual, elevo mi voz". Luego de alegar graves daños a su salud física y psicológica, remata: "Será Justicia".

Fernanda Meneses había contado varias veces que Gianola había tenido actitudes sexuales reprobables durante el tiempo que trabajaron juntos. También señaló que el actor se aprovechó de su posición superior laboral para dejarla afuera del ciclo Hoy ganás vos, que salía por El Nueve.

La palabra de Gianola



El actor no esquivó el tema ante los periodistas pero afirmó que todo se trata de una extorsión. Fabián Gianola contó que comenzó a recibir amenazas en 2017. "Esa señora decía que yo tenía que indemnizarla. Yo le dije que no, entonces empezó a mandarme por Whatsapp su cuenta corriente y a partir de ahí empezó una serie de amenazas en las que me decía que me iba a destrozar la carrera, que teníamos un hijo en común y que nunca me había hecho cargo…",dijo.

El actor incluso sostuvo que Meneses lo amenazó de muerte y lo hizo extensivo a sus hijos. "Cuando llegó a ese punto yo estaba esperando a mi abogado que estaba afuera del país y tuve la posibilidad de mandarle una carta documento y hacerle una denuncia por amenazas", señaló.

Más acusaciones

Fernanda Meneses no fue la única que públicamente apuntó con Gianola. La modelo y actriz Celina Rucci contó en un programa televisivo que Gianola tenía conductas inapropiadas durante el tiempo que trabajaron juntos en 2014 en la obra "Sé infiel y no mires con quién". Ella sostuvo que "él era demasiado abrazador, cariñoso, toquetón" y afirmó que "no volvería a trabajar con él".



"Tenía ciertos comportamientos que le expliqué varias veces que no me gustaban y los seguía haciendo. Y dije 'bueno, si esta persona no entiende...'".