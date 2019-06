La gratitud de Díaz por correr otra vez los 10K

Cuando se le pone pasión a lo que uno le gusta, todo es más fácil. Y de eso está plenamente seguro Facundo Díaz que con 15 años viene "remando" cada una de las pruebas atléticas en las que compite pero con un tremendo optimismo estuvo presente recientemente en la 13º edición del Gran Maratón El Tribuno de Jujuy en la categoría silla de ruedas y aspirando a seguir siendo parte del Seleccionado Nacional Juvenil Paralímpico con el reto de poder confirmar sus virtudes deportivas junto a su compañera de kilómetros, la hand bike (bicicleta de mano).

Al respecto de esta nueva participación en la prueba más convocante del NOA y apenas finalizado el circuito, Facundo Díaz manifestó que "lo lindo es dar todo hasta el final hasta llegar y aquí estamos. Estuve entrenando meses para este maratón, esforzándome día a día para poder llegar hasta aquí", empezó su relato el palpaleño que se entrena junto al profesor Alejandro Pérez de la Escuela de Iniciación Paralímpica de la ciudad siderúrgica.

El adolescente después comentó que "vengo compitiendo 3 años seguidos en la carrera de 10K y ahora me queda prepararme para los Juegos Evita y alguna concentración con la Selección Argentina", agregando que "tengo 15 años y en septiembre cumplo 16 y llegar hasta aquí no fue fácil, requiere de mucho entrenamiento darlo todo, dejar todo y estoy aquí gracias a mi profe 'Ale' (Pérez) que fue quien me descubrió y me propuso practicar este deporte y sí me gustaba, por eso gracias a él estoy aquí", confesó.

Repasando el trayecto de los 10K en nuestra capital Díaz declaró que "la última subida del RIM 20 y la anterior del barrio Chijra todas esas fueron subidas empinadas y larguísimas, pero se pudo y eso es lo importante. Mi objetivo era poder subirlas y gracias a Dios lo logré".

Después adelantó sus próximas competencias diciendo que "se vienen los maratones de Yuto, de Palpalá y varias más".

Dentro de su juventud se animó a dar algunos consejos a otros chicos con discapacidad alentándolos a que "salgan, que se animen porque el deporte es lo más lindo que hay porque es la mejor rehabilitación. Que se hagan tiempo para pasear con su padres y amigos porque somos normales como cualquier otra persona sólo que tenemos una que otra dificultad", indicó.

Al final agradeció su presente "a toda mi familia, a mi profe y estoy muy agradecido con ellos porque sin ellos nada podría hacer. Fueron muy importante en todo este tiempo porque sin su apoyo no podría llegar aquí", concluyó.