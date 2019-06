Hay 85 nuevos casos de VIH

Por Luis Caraballo

La situación de las personas diagnosticadas con VIH en Jujuy arrojó sus primeros datos para conocer cómo se encuentra la provincia en materia de atención y prevención. En lo que va de este año, se registraron 85 casos de VIH en pacientes de entre 18 y 30 años, según informaron desde la Red "Vihda positiva" y Rajap sede Jujuy.

Este número, parcial por los primero cinco meses del 2019, en promedio se estarían dando 17 resultados positivos por mes. Estas primeras cifras indicarían que se están reduciendo los casos de portación respecto al único número que se tenía del año pasado.

Si se tiene en cuenta que el 2018, en total, cerró con una cifra de 256 nuevos casos, en promedio arrojó que se detectaban 21 casos mensuales.

Quienes integran las redes de contenciones de capital indican que esto se debe a que hay más información, contención por grupos de ayuda y se realizan más testeos para detectar la enfermedad.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy Nicolás Llanes, vicepresidente de la nueva red de apoyo "Vhida positiva", dijo que "estos 85 nuevos casos que hay es una gran batalla para acabar y que las personas se hagan el test de VIH y tratarlo desde el comienzo y también un gran desafío para la provincia porque seguimos sufriendo discriminación".

En igual sentido, Alejandra Cazón, coordinadora provincial de Rajap Jujuy, expresó que "hablando con un bioquímico le pregunté por qué no se trata la sensibilización a la hora de hablar del VIH. Tanto las enfermeras como los bioquímicos no manejan el tema de la sensibilización y te tratan de portador".

Este pedido de buen trato para las personas que están durante el tratamiento de salud, es un reiterado reclamo para respetar su confidencialidad y que los jóvenes no caigan en cuadro de depresión y pensamiento de aislamiento.

"Desde el lado de los hospitales los pares no consiguen la contención adecuada, no hay un grupo reunido. Desde los compañeros que se acercan a nosotros estamos tratando, mediante nuestros propios recursos para que nos den un espacio físico para tener reuniones de información. Sentir el mismo estigma desde el centro que te tiene que dar contención no se recibe. El mismo trato y sensibilización en los centros de salud no se implementa todavía", manifestó Alejandra Cazón.

Información

Desde la redes de contención que reúnen a personas diagnosticadas indicaron que la folletería y entrega de preservativos se está dando. A su vez que fue retribuida en los centros de salud y también a las redes de contención.

"Lo que es folletería, en el Programa Provincial de Sida sí lo tenemos. Lo que no podemos tener y gestionar mediante varios bloqueos a nivel provincial son folletos de las redes de contención para que realmente haya más redes de contención para difundir", mencionó la coordinadora de Rajap.

A su vez, resaltó que "muchos creen que la folletería se tira, pero hay muchas personas que se llevan los folletos a la casa porque tienen un familiar o amigo pensando que no, pero sí. Hay muchas personas que se llevan la folletería para estudiarla y así se animan para conocer todo".

Realizan charlas entre pares

Las reuniones entre las personas que son diagnosticadas con VIH son encuentros entre los miembros de las redes de contención como una ayuda para estar informados sobre cómo seguir los protocolos en primera persona.

“Principalmente vemos los problemas burocráticos que tienen los jóvenes con las obras sociales en las cuales les ponen trabas para no ocuparse y dar como tal la medicación o de cubrir estudios que salen un presupuesto y se tienen que hacer cargo porque es un derecho. Y en lo que son los hospitales públicos también es mucho trámite y se cierran. Buscando las redes no están solos porque hay personas que vivimos plenamente con nuestro virus”, dijo Alejandra Cazón.

“Gracias a las notas que salieron en El Tribuno de Jujuy y en "El pulso de la semana’ pudieron llegar muchos pares para contenerlos. Por el momento hemos llegado a los pares por las últimas notas y que están muy contentos, reanimándose y hasta algunos están reanudando el tratamiento”, resaltó la coordinadora.

Cabe mencionar que Rajap está destinada a jóvenes de entre 18 y 30 para estar en contacto y ayuda entre ellos. A su vez, también está la red RAM 30 que brinda la contención a los adultos mayores que son portadores de VIH y necesitan ser escuchados. Para conocer dónde se encuentran los interesados se pueden comunicar con la coordinadora de Rajap, Alejandra Cazón, (0388) 155888005.