"Me voy porque el diablo me persigue", escribió una joven antes de desaparecer

Una nena oriunda de Tintina, localidad de Santiago del Estero, estuvo 24 horas desaparecida porque se había ido de su casa con el Diablo. Luego de un intenso rastrillaje fue hallada en buen estado de salud y la fiscal interviniente en el caso, Cecilia Larred, ordenó que sea trasladada de urgencia al Hospital para ser contenida psicológicamente.

La menor es oriunda de una zona rural, vive con su madre y un hermano menor y no es la primera vez que se escapa de su hogar. Sin embargo, en esta oportunidad, al marcharse dejó una carta que decía: “Mami, me voy con el diablo. Ya me tiene harta. Él me tiene amenazada. El diablo ya me cansó. Y no estoy loca. El viaje es largo y yo me siento bien. No quiero que les haga daño, ni a vos, ni a mi hermanito. Quedate tranquila mami que voy a estar bien y debo hacer esto".

Si bien la policía creyó la versión, también demoró a un supuesto novio, pero el joven, quien tenía una prohibición de acercamiento a la adolescente, aseguró que no tenía nada que ver con su escape.