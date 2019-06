Joshua no culpa a nadie por la dura derrota ante Ruiz

El boxeador peso pesado inglés Anthony Joshua, quien el pasado sábado perdió inesperadamente el título mundial ante el mexicano Andi Ruíz Jr, por nocaut técnico en el séptimo asalto, enfatizó hoy que no "culpa a nadie", por la derrota.

"No hay nadie a quien culpar sino a mi mismo por la pérdida del título, tengo que tomar la caída como un hombre y no culpar a nadie ni a nada", indicó el pugilista de 29 años protagonista de una de las máximas sorpresas de la historia del boxeo al perder el invicto y los títulos de la AMB, la FIB y la OMB en Nueva York.

Ruiz, de 29 años, comenzó la pelea atrás en las apuestas por 1-32 pero se consagró campeón al derribar Joshua cuatro veces, luego de haber caído primero, señaló el sitio australiano Sport24.

"No tuve ningún ataque de pánico, yo fui el que entró al cuadrilátero para combatir y mi rendimiento no fue el ideal, no cumplí con el plan. Tengo que reajustar y analizar todo para hacer mi mejor esfuerzo en el desquite", dijo Joshua, campeón olímpico en Londres 2012.

Joshua, cuyo promotor Eddie Hearn dijo que sentía que nunca se recuperaría de la derrota ante Ruiz, expreso: "A diferencia de otros no estoy buscando excusas para explicar mi mal desempeño. Quiero decirles que soy un soldado y tengo que aceptar mis altibajos".

Por último el inglés de 1,98 metros y 113 kilogramos le dijo a al nuevo monarca de los pesos pesados: "Felicitaciones a Andy Ruiz. Tenés seis meses para ser campeón y no me importa en donde sea el desquite, en Nueva York o en Inglaterra".

La épica victoria convirtió a Ruiz Jr. en tendencia mundial en las redes sociales e incluso Sylvester Stallone le puso el nombre de "El Rocky mexicano" en un mensaje publicado en Instagram.

Ya se habla de revancha, en un momento en el cual el pugilista de México goza de las mieles de la victoria.

Por lo pronto, ayer el promotor de Joshua, Eddie Hearn, tuiteó: "Después de las reuniones con AJ, Rob (McCracken) y el equipo de administración en Nueva York, hoy hemos activado la cláusula de revancha con Andy Ruiz Jr.".

La cláusula de revancha es una condición que se escribe en algunos contratos, que, como indica el nombre, obliga al vencedor a darle una nueva oportunidad al perdedor. Joshua tenía 30 días para pensar si quería o no repetir el combate, pero no lo dudó y la activó de inmediato.