Antonia Moya tiene 90 años, durante su juventud vivió en Salta y votó por primera vez cuando se legalizó el voto femenino en el país, "yo vivía en el ingenio San Martín de El Tabacal, Salta, ahí nací y me crié. En ese lugar también voté, me enseñaron a votar las personas del sindicato del ingenio", indicó.

Siguió diciendo que "ellos nos enseñaron lo que teníamos que hacer y hacíamos simulacros de cómo se debía votar. Antes era muy distinto a la actualidad, porque no conocíamos a los candidatos, entonces votábamos por la cara de la persona. Conocíamos a los que estaban a nivel nacional más que a los de acá".

El mal recuerdo "que me quedó es cuando veía que les pegaban con un palo a los que no querían votar por tal o tal persona. A veces había que votar a la fuerza lamentablemente".

Por otra parte, Miguel Domínguez, que también se encuentra en esa institución, contó que "yo nunca voté porque nunca me gustó la política. Casi nadie cumple lo que promete y muchos se roban la plata. La Argentina se está yendo a la quiebra y se está vendiendo todo lo que tenemos".

Sin obligación de votar

Según el Código Electoral, hay ciudadanos mayores de 18 años que no tienen la obligación de emitir su voto el próximo domingo 9 de junio como ser los jueces y sus auxiliares que por disposición deben asistir a sus oficinas y mantenerlas abiertas mientras dure el acto comicial.

También, los ciudadanos que el día de la elección se encuentren a más de quinientos kilómetros de distancia del lugar donde tienen que votar, ellos deben presentarse el día de la elección a la autoridad policial más cercana, la que extenderá una certificación escrita.

Los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, suficientemente comprobada, también quedan exentos, para justificar su estado deberán contar con los certificados médicos; y el personal de organismos y empresas de servicios públicos que por razones atinentes a su cumplimiento deban realizar tareas que le impidan asistir al comicio, tampoco están obligados a sufragar.

Los jóvenes mayores de 16 años que deseen hacerlo y que figuren en el padrón, pueden emitir su sufragio y de no hacerlo no habrá sanción ya que no están obligados como ocurre también con las personas mayores de 70 años.