Candidato a intendente denunciado por usurpación

Escuchar los dichos de una mujer que implora justicia para recuperar lo que por hecho y derecho le pertenece pareciera ser el guion de una película de terror.

Norma Quiroga cada palabra que expresa la respalda con la presentación de un documento judicial, notarial o policial.

"Desde hace años" y la frase se interrumpe a la vez que sus ojos se llenan de lágrimas, la mujer acompañada de sus hijos María Marcela y José Limache (ambos discapacitados) y mientras busca algún documento en una carpeta gastada de tanto trajinar oficinas, dice: "Busco justicia, necesito recuperar mi casa".

"Todo comenzó cuando me separé de mi marido en el año 2011, fue cuando este hombre (por Enrique Rubén Calvo), me prestó treinta mil pesos", recuerda con profunda angustia y dolor.

"Con mentiras logró obtener una copia de las llave de mi casa, aprovechando que yo estaba internada en San Pedro con problemas de salud", afirma la víctima.

"Nos sacó todas las cosas a la calle y fue ahí cuando pude volver con mi marido Walter Walberto Limache que es el padre de mis hijos y con quien gestionamos en el Instituto de Vivienda nuestra casa", agrega la mujer en medio de un conmovedor llanto.

Norma Quiroga menciona que desde ese momento en que fueron despojados de su vivienda, viven a orillas del río Santa Rita en un terreno fiscal en condiciones más que precarias acotando que "no podemos pasar un invierno más en ese lugar, especialmente por los chicos".

José de 24 años tiene una leve discapacidad motriz y padece de un retraso madurativo.

María Marcela sufrió un derrame cerebral y se encuentra en una silla de ruedas debiendo ser atendida ya que no puede manejarse sola.

Golpes y amenazas

Norma Quiroga afirma que una noche hace unos años atrás dos mujeres la atacaron y además de haberla golpeado la amenazaron si no dejaba de molestar a Calvo.

El expediente Nº 15348/18 se encuentra en el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy ya que en el Centro Judicial de San Pedro de Jujuy el fiscal José Alfredo Blanco habría hecho lugar a la presentación de su abogado Elvio Marcelo Tejerina.

"Nosotros sabemos que esta persona debe ser condenada por usura y por usurpación, además porque está comprobado que falsificó un documento en el que dice que yo le vendí mi casa", comenta Norma Quiroga.

Para finalizar indica que "mi abogado ahora fue nombrado en la Justicia y no me puede defender" y luego de una pausa remata: "Ya no tenemos cómo pagar a otro".

"Este hombre no tiene vergüenza", dijo la mujer

"Pueblo chico, infierno grande" reza un refrán popular y Norma Quiroga mejor que nadie sabe lo que eso significa.

"Ahora "querés sacar ventaja porque es candidato" me dicen" afirma la mujer estafada en diálogo con el Tribuno de Jujuy sin poder entender como hay gente que apoya a alguien que cometió un delito.

"No solo en el pueblo hay vecinos que hoy después de toda la vida me tratan con desprecio" recuerda la mujer y agrega que "como si no supieran quién soy yo, quién es mi familia, cómo trabajo para sacar adelante a mis hijos".

Asombrada manifiesta que "no sabía que Enrique Rubén Calvo tenía tanta influencia, a punto tal que un medio de comunicación de Libertador cuando les pedí que me entrevisten me dijeron ‘no se puede ser oportunista’" y su mirada se pone una vez más brillosa, se le entrecorta la voz y mira a sus dos hijos, como queriendo que nada de lo que les sucede esté pasando.

"No tiene vergüenza este hombre, pago todos los impuestos -y exhibe los certificados de libre deuda de la empresa Ejesa (paga luz y agua junto) los impuestos municipales y hasta la cuota del Institulo de Vivienda de Jujuy- solamente porque no quiero perder mi casa, lo único que tengo para dejarles a mis dos hijos discapacitados", afirma Quiroga.

A cada palabra que pronuncia de una caja archivera que traslada en una bolsa, saca un papel que corrobora su relato.

Fotos de otras épocas donde se la ve con su esposo y sus dos hijos que hoy la acompañan muy pequeños por aquel entonces.

"Mire señor, aquí están los documentos de los chicos antes de los 16 donde figura la dirección de mi casa". Norma se aferra a cientos de papeles donde se pueden encontrar denuncias, presentaciones judiciales, los certificados de discapacidad de sus hijos y junto a los papeles, la mujer se aferra a sueños de justicia que le permitan recuperar su casa.