El teatro como un espacio para recuperar autoestima

El ensayo se desarrolla en una sala donde no se ven rejas. Una cortina clara deja pasar la luz del día por la amplia ventana. Los actores acomodan la escenografía de una juguetería donde transcurre parte de la obra, mientras el asistente prepara la cámara con la que filmará cada acto. Más allá, el director da indicaciones a los artistas que hoy subirán a las tablas del teatro Mitre.

La escena transcurre en la Unidad Penal 1 del barrio Gorriti, los actores son los internos del Taller de teatro que dirige el talentoso Néstor "Yiyi" Maidana y la obra es "Un loco de buen capricho" que se presentará hoy a las 21, con entrada libre y gratuita, en la sala mayor del coliseo jujeño.

Desde 2005, "Yiyi" Maidana lleva adelante, con mucho éxito, el proyecto de teatro en contexto de encierro.

En ese ámbito, los internos hallan un espacio para recuperar su autoestima y liberar el estrés propio de vivir entre rejas. Allí se sienten contenidos, útiles y dignos.

"Para ellos ir al Mitre es el premio mayor porque se reencuentran con su familia y el público con su apoyo les hace sentir que no son la resaca de la sociedad, es gente igual que ellos que tiene espíritu, sentimientos, habilidades, condiciones". De esta manera, Maidana sintetiza el sentimiento que embarga a sus actores por estas horas. Sabe que a través del teatro estos hombres pueden cambiar su perspectiva, hacerse cargo de sus actos y reinsertarse en la sociedad. "Tanto adentro como cuando salen, el teatro los ayuda mil por mil. Cada dos por tres me encuentro con mis alumnos en la calle. Uno me dijo: "Gracias a usted y al teatro ya no vivo donde vivía. No quiero que mis hijos vivan donde yo metí la pata, me cambié de barrio porque era horrible para mis hijos, eso me enseñó el teatro, a saber elegir en la vida".

El apoyo de la Jefatura del Servicio Penitenciario ha sido y sigue siendo determinante en la ejecución del proyecto. Las autoridades pudieron corroborar a lo largo de estos años los beneficios que reporta el teatro a los internos.

Para sumarse al taller, Maidana exige a los postulantes tener los estudios secundarios completos, buena conducta y el 50 por ciento de la pena cumplida.

Uno de los actores que lleva quince años privado de su libertad sostuvo que esta experiencia era gratificante porque a diario sentía que se iba superando como persona y aprendía a valorar muchas cosas que antes no tenía en cuenta. También dijo que cuando cumpla su pena -en tres años- planea seguir haciendo teatro, formar un grupo, ponerle el nombre de Yiyi Maidana, hacer obras y con lo recaudado ayudar a la gente.

Es una terapia muy buena que te ocupa un tiempo, agregó otro actor al señalar que durante la semana están compenetrados con las indicaciones del director y que en el tiempo libre se reúnen para intercambiar ideas en torno a la composición de los personajes.

Un aguilareño que integra el elenco mencionó que actuar lo ayudó con su timidez y rencor, al tiempo de llenar sus horas. Reparte su tiempo en el taller de teatro y de telar. Tiene pensado volver a su pueblo y con su familia iniciar un emprendimiento de bordado artesanal.

A Moisés Lavayén le asignaron un rol protagónico en la obra que se estrenará esta noche. Para poder asistir al taller de teatro tuvo que terminar sus estudios secundarios y en el futuro se ve en un escenario actuando o cantando.

Carlos Gemio es un sampedreño que se luce en la obra y destaca su gran dedicación a la hora de componer los personajes. Lo hace con mucha pasión, la misma que lo moviliza para superarse y lograr ser visto como un hombre de bien, tanto por su familia como por la sociedad. El aplauso del público lo conmueve y mucho.

En definitiva, todos y cada uno de los actores coincidieron a la hora de señalar que el regalo más grande, la cereza del postre, es la respuesta del público traducida en sonrisas y aplausos.

El proceso creativo

Con la lectura de los libretos, doce actores empezaron en febrero a darle forma al proyecto teatral bajo la dirección de Néstor “Yiyi” Maidana. Luego se sumaron dos con lo que el equipo quedó definido y se iniciaron los ensayos de dos horas cuatro días por la semana. Paralelamente, los más habilidosos trabajaban con la escenografía que realizaron con cartón.

“En un loco de buen capricho” actúan Moisés Lavayén, Carlos Gemio, Héctor Morales, Jorge Sarmiento, Flavio Coria, Pedro Aramayo, Eladio Valdiviezo, Agustín Flores Rosi, Edmundo Tolaba y Cristian Girón, además de Ana María Rojas, actriz especialmente convocada por el director.

La puesta en escena y dirección general está a cargo de “Yiyi” Maidana, con la ayudantía de Edmundo Tolaba.

Los elementos de utilería fueron realizados por Silvio Abel Sivila y la pintura escenográfica por Moisés Lavayén; en tanto que en la compaginación musical intervinieron Silvio Sivila y Javier Salas Mendez.

La planta de luces e iluminación son responsabilidad de Maidana y Ariel Cruz; peinados y maquillaje artístico, Raúl Tevis, y la realización de vestuario, Gloria Valdiviezo.

En el montaje escenográfico intervienen el Taller de teatro del Penitenciario 1 y los técnicos del Mitre Marcos Arroyo, Ariel Cruz, Julio Pardo, César Sivila y Miguel Castillo.

La labor del Taller de teatro del Establecimiento Penitenciario 1 no concluye con la puesta en escena de hoy.

El cierre de un año de mucho trabajo está previsto para el 8 de diciembre, también en la sala mayor del teatro Mitre, con la presentación de “El médico a palos”, una comedia-farsa de Molière.

Hoy en el Mitre

“Un loco de buen capricho”, con la dirección de “Yiyi” Maidana, se presentará hoy a las 21, con entrada libre y gratuita, en la sala mayor del teatro Mitre.