Su primer voto, vivencias de adultos mayores

Adultos mayores que viven en geriátricos opinaron sobre lo que significa para ellos las elecciones de autoridades y recordaron momentos que vivieron años atrás cuando en el país se eligieron representantes.

María Cantero tiene 84 años y se encuentra en la clínica San Francisco, en diálogo con El Tribuno de Jujuy mencionó que "tenía 18 años cuando voté por primera vez y justo fue cuando las mujeres votaron también por primera vez en el país a principios de los 50, en el gobierno de Perón".

Sobre ese momento afirmó que para las mujeres "fue algo muy lindo e importante, una experiencia única que yo no me la esperaba. Ya pasaron muchos años y lo que recuerdo es que estábamos todas contentas, yo era muy chica y no tenía ni la más remota idea que iba a suceder eso porque antes era algo solamente de hombres".

En la época de la dictadura "no la pasamos mal porque nadie de mi familia se metió en política. Por eso estuvimos tranquilos".

Cantero es oriunda de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, donde se crió y de grande, se trasladó a Jujuy. Durante su vida se dedicó a cuidar personas enfermas y en el año 1981 arribó a la provincia.

En estas elecciones "espero que haya un cambio, pero un cambio favorable sobre todo para los adultos mayores porque siempre se olvidan de nosotros y de todos. Me gustaría que se preocuparan más por nosotros, no puede ser que vivamos peor que un asaltante que está en la cárcel. Ningún gobierno se ocupó como debería de nosotros, de los mayores, se habla mucho antes de las elecciones pero después no pasa nada", añadió.

Brindó un mensaje a la sociedad, "al pueblo jujeño le digo que piensen bien esta vez a la hora de votar, y no votar solamente a los que piensan solo en ellos y no en la gente".

Hay muchos adultos mayores que se encuentran alojados en esa institución que, por más que tengan ganas, lamentablemente no pueden asistir a votar porque no tienen quien los lleve el domingo a ejercer este derecho.

Existe un notable desinterés de visitarlos por parte de la familia que los perjudica, afirmó una persona que trabaja allí.

Por su parte, Jorge Robles que tiene 79 años comentó que "a mí me tocó votar por primera vez cuando Lanusse dejó de ser presidente en el 1973, que era un gobierno de facto. Fue cuando Perón volvió del exilio y desde ahí siempre participé, cada vez que se podía votar".

"Tenía 23 o 24 años la primera vez que voté, no pude hacerlo a los 18. Esperaba mucho poder votar, a esa edad ya sabía sobre política, es decir, ya sabía votar. Lo que me sorprendió fue la trampa que hay siempre en las elecciones", dijo.

Tras consultarle sobre la política actual aseguró que "estoy muy decepcionado, todos los que son elegidos se olvidan de nosotros y a los jubilados nos pisan la cabeza. Nos prometieron una cosa y después se olvidan de eso".

Más testimonios

En ese sentido, Rosa Fernández, también del hogar San Antonio, sostuvo que "a veces uno piensa una cosa y pasa otra, eso me pasó en las elecciones pasadas. No fue lo que esperaba, para estas elecciones espero que haya mejor atención a los jubilados. La plata que nos dan no alcanza para nada".

Por último, María Niño, otra persona que se encuentra en ese hogar, contó que "voté por primera vez en la década del 60, no recuerdo bien ese momento. Siempre fui radical pero ya no creo en nadie, lamentablemente los que voté me decepcionaron. No creo en ninguno, suben solamente por el poder y se olvidan del pueblo".

"Antes había un poco más de conciencia, tengo un muy mal concepto de los políticos, hay muchos oportunistas. El Gobierno nacional se olvidó de la economía, de los pobres, de la salud y del estudio", concluyó diciendo.