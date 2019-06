"No tengamos nuevas Venezuelas", dijo Bolsonaro, y pidió votar con "responsabilidad" en octubre

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo hoy que espera que "no tengamos nuevas Venezuelas en la región" y les pidió a los argentinos votar con "mucha responsabilidad y menos emoción".



A su vez, en declaraciones a la prensa en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el presidente argentino, Mauricio Macri, le dio la bienvenida a su colega por "su primera visita de Estado y su primera visita a Buenos Aires", y sostuvo que ratificaron juntos varios compromisos.



"Ratificamos nuestro compromiso en la defensa de los derechos humanos, y el combate contra el crimen organizado, el narcotráfico, las mafias y la corrupción. Si no tenemos éxito en eso, no hay futuro para nuestros países", señaló Macri.



En materia económica, pidió focalizar el Mercosur no solo en la relación hacia adentro del bloque sino también en "cómo nos insertamos en el desarrollo global".



"Estamos muy cerca de un acuerdo con la Unión Europea, así como con Canadá, con Corea. Son grandes oportunidades a ese avance y a esa integración global, que nos van a permitir darle un dinamismo distinto a nuestro sector industrial y a nuestra agricultura", remarcó.



Además, resaltó la importancia de la integración energética y las energías renovables para "exportarle al mundo" y mencionó el desarrollo de las Pymes como otro punto fundamental en la agenda común.



"Ambas visitan ratifican el nivel de importancia que le asignamos a esta relación. Creemos en esta relación de afecto de años y de enorme potencialidad", dijo Macri sobre la llegada del mandatario de Brasil y su propia visita, en enero último.



En tanto sobre Venezuela, consideró que el país atraviesa "un duro momento", y expresó que con su par se comprometieron a seguir "haciendo todo lo posible desde acá" para que se restablezca la democracia en ese país.



A su turno Bolsonaro también habló de Venezuela. "Toda América del Sur está preocupada en que no tengamos nuevas Venezuelas en la región", sostuvo, y pidió "tomar decisiones concretas en ese sentido".



En otro terreno, alabó el "potencial energético de Vaca Muerta", y lo calificó como un yacimiento "excepcional" para ambos países.



Finalmente pidió a los argentinos "mucha responsabilidad y menos emoción" a la hora de votar en las próximas elecciones.