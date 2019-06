Como un gesto de regalo, la directora y protagonista de "Wonder Woman 1984" publicaron la primera publicidad de la cinta que estrenará en 2020.

Gal Gadot reveló el primer póster de "Wonder Woman 1984"

Después de que la compañía cinematográfica Warner Bros declinara la invitación para formar parte del panel de la Comic-Con de San Diego Hall H, la directora, Patty Jenkis y la protagonista, Gal Gadot, revelaron el primer póster promocional de la cinta para compensar a los fans por su ausencia en el evento.

La primera en revelar la nueva imagen de la cinta de heroína fue la realizadora, quien para la segunda entrega repite como responsable del largometraje que llegará a la pantalla grande en 2020.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, Jenkis compartió con sus seguidores la publicidad, acompañada con un mensaje dedicado por completo a los fanáticos de la "Princesa Diana".

"Ya lo he escuchado: WB no irá al Hal H este año. ¡Estamos muy tristes de no estar ahí! Y esperar a diciembre a comenzar nuestra campaña oficial #WW84 en su totalidad … Pero la verdad es que… podemos… apenas… esperar …" escribió la cineasta reconocida dentro de la industria su opera prima "Monster".

En la imagen se puede apreciar a la hermosa guerrera amazona portando una armadura de color dorado, la cual se destaca del fondo en el que se distinguen las letras "WW", que por más de dos décadas ha representado el clásico logotipo de la heroína.

Sin embargo, la cineasta no fue la única que no pudo esperar a la promoción oficial. La actriz Gal Gadot compartió la misma imagen y de inmediato hizo reaccionar a sus seguidores en su cuenta de Instagram. A cinco horas de su publicación rebasó el millón de corazones rojos.

"Aunque todos nosotros en Warner Brothers no los veremos en SDCC-Hal H este año. Estamos muy emocionados por lo que vendrá. Así que hasta entonces, aquí tenemos un pequeño regalo de nuestra parte… #WW84", comentó la protagonista.

Aunque los fans de la superheroína se mostraron molestos por la ausencia de Warner Bros, recibieron con buen entusiasmo el regalo que les hicieron.

"Me puedes dar una advertencia la próxima vez que me mates, gracias", "Oh mi dios esto es impresionante", "Ella se ve increíble","Estoy enamorado", "Ese es mi tipo de cartel", fueron algunos de los comentarios que recibió en su post.

Desde su estreno "Wonder Woman", la cinta se convirtió en un éxito en la taquilla, pero sobre todo logró recibir críticas positivas pues muchos especialistas en cine la consideraron "la mejor película del DCEU".