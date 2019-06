Argentina, con "Leo" Messi, se prueba hoy con Nicaragua

El seleccionado argentino enfrentará hoy a su par de Nicaragua, en San Juan, en un amistoso previo al viaje a Brasil para disputar una nueva edición de la Copa América.

El partido se disputará en un repleto estadio "San Juan del Bicentenario" desde las 21.10, con arbitraje del chileno Eduardo Gamboa y transmisión de TyC Sports.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni se despedirá del público argentino con la atractiva presencia de Lionel Messi, capitán del equipo, antes de embarcar hacia Brasil donde el próximo sábado 15 de junio debutará ante Colombia en Salvador por la primera fecha del grupo B.

Este será el noveno amistoso del ciclo de Scaloni iniciado en septiembre del año pasado y el último examen antes de la presentación oficial en el torneo que Argentina conquistó por última vez en Ecuador 1993.

El rival será el débil seleccionado de Nicaragua, número 129 en el ranking de la Fifa, que se prepara para la Copa de Oro de Concacaf que se jugará en simultáneo con la Copa América.

El seleccionado comenzó la preparación para la Copa América el pasado 27 de mayo pero el cuerpo técnico de Scaloni recién entrena con el plantel de 23 futbolistas completo desde el pasado martes. En el medio, la lista sufrió una modificación ya que el mediocampista de River Plate Exequiel Palacios sufrió una lesión muscular y fue reemplazado por Guido Pizarro, flamante campeón del torneo mexicano con Tigres.

En los últimos entrenamientos, Scaloni probó distintas variantes de esquemas y nombres por lo que recién en la práctica previa al viaje a San Juan se definirá la formación titular. El capitán y máxima figura del equipo, Lionel Messi, disputará su segundo partido en el ciclo luego de su participación en la derrota ante Venezuela por 3-1 del pasado 22 de marzo en Madrid, España.

Por su lado, el que será dirigido por primera vez por Scaloni será el delantero Sergio "Kun" Agüero, quien no estuvo en las anteriores convocatorias y se metió en la nómina por su gran temporada en Manchester City. Las dudas, no obstante, están en el resto de las líneas ya que aún no está definido quien será el arquero, donde compiten Franco Armani y Esteban Andrada, el lateral derecho, que tiene a Renzo Saravia mejor perfilado que Milton Casco, y los mediocampistas externos que acompañarían el "doble cinco" compuesto por Giovani Lo Celso y Leandro Paredes.

Por el sector derecho se impondría la presencia de Roberto Pereyra, mientras que en la izquierda estará el histórico Ángel Di María en lugar de Rodrigo De Paul.