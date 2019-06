Empatados en dos

Igualdad consumada. Gorriti y Palermo, empataron 2 a 2 en el estadio "Fausto Tejerina", en un partido en el que los "diablos" ganaban por dos tantos, y sobre el minuto final, el "canario" lograba empardar a uno de los duelos válidos a la 9º instancia del Apertura "Washington Cruz".

El fútbol tiene esas cosas que hasta el silbatazo final nada está definido, pero fue un tiempo para cada equipo, eso sí es importante destacar la presión ejercida por parte de Palermo, desde el primer minuto de juego, intentando seriamente, buscar el resultado a su favor.

De todas formas con mejor trato del balón, el dueño de casa se ponía arriba en el marcador, producto de un buen desborde de Ortíz sobre el andarivel izquierdo, para sorprender con el marcador de punta derecho, Zalazar, quien de cabeza ganaba sobre el segundo palo cuando sólo se jugaban 5 minutos.

El otro grito , llegó con la misma fórmula y ejecutantes, con la única diferencia en la que ahora Zalazar, definía con el pie derecho, también entrando sin marca por el segundo poste. El reloj marcaba ya, 23 minutos.

Durante el complemento, Palermo fue por el descuento, y con más empuje que fútbol, lo consiguió en 8 minutos, gracias a Rodríguez, quien ganando el duelo de velocidad con los centrales, quedó mano a mano con el portero Paz, para poner a su equipo a tiro de empate.

En el último segundo, arrinconando a su rival, el "canario" empataba el partido, luego de un tiro de esquina que le quedaba en el rebote a Lettier, quien empujando el balón, establecía el dos a dos definitivo, provocando el enojo de los locales, que mantienen su invicto, pero en este caso, dándole una alegría al golpeado Sportivo Palermo.

Hoy se juegan 4 partidos

En la seguidilla de encuentros previos a las elecciones provinciales hoy se jugarán 4 partidos, 3 vespertinos y 1 nocturno. Sabiendo que la fecha 9 se completará recién el lunes 10 del corriente, Nieva vs Cuyaya.

A continuación se detallará los enfrentamientos, desde las 14.15 las reservas y a partir de las 16.15 las primeras, entre Gimnasia y Alto Juniors en Papel NOA, La Viña vs El Cruce en "La Tablada" y Lavalle vs Zapla en el "Libero Bravo". Y por la noche a las 21.15 lo harán Luján vs Atlético Palpalá en "La Tablada".