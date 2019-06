Meterse en el barro y escuchar problemas de vecinos

Una tarea clave del periodista y digna de rememorar en cada oportunidad que se pueda es la búsqueda de noticias en los barrios, en los lugares más remotos que existen en la provincia y hacerlo, no solo cuando pase algo en particular, sino de forma constante. Porque siempre hay vecinos que necesitan ser escuchados y que se publique aquello que los maltrae.

Yendo a los barrios, el periodista sale del ambiente de la ciudad y del ambiente de las conferencias en Casa de Gobierno o en otros lugares, donde a veces te reciben con un lunch o un café. En el barrio hay calles que no están pavimentadas y mucho barro. Hay que embarrarse para obtener la noticia y si hace frío o llueve, bancársela.

En estos lugares se ven realidades muy duras que son importantes visibilizar, no solo por el hecho de que noticias como esas son de gran impacto y siempre son las candidatas a ser las más leídas, sino también porque detrás de cada una de ellas hay una necesidad. Y detrás de esa necesidad un llamado a la solidaridad, y detrás de ese llamado a la solidaridad existe una persona que siente el deseo de ayudar.

Las noticias barriales tienen que estar en la agenda de los medios de comunicación todos los días, o la mayor parte de los días de la semana. Y no solamente cuando ocurre algo que retumba en la sociedad como ser inundaciones o casos de familias que viven en extrema pobreza.

Ir a los barrios y publicar los inconvenientes que hay allí significa, de alguna forma, darle pelea a las tanta problemáticas que existen en la sociedad. Visibilizarlas para que todos sepan lo que les ocurre a los sectores más vulnerables es ayudarlos porque como dije más arriba, siempre hay alguien o alguna institución que interviene brindando ayuda y contención. Otro eslabón clave de esta forma de hacer periodismo es la concientización. El mensaje de concientización siempre tiene que estar.

Como así también, el tirón de orejas para las autoridades, para que también intervengan. Y eso mismo ocurre ya que la noticia llega a las oficinas de los ministerios que en algunas ocasiones interceden para solucionar la problemática.

Obviamente que, cuando digo "meterse en el barro", no solo me refiero a la tarea que el periodista hace en asentamientos o en aquellos barrios que no están pavimentados. Aquí me refiero a algo más amplio, al rol periodístico en terrenos "difíciles", donde cuesta un poco ingresar porque se habla de temas "duros" como ser abusos sexuales en la infancia, homicidios, u otras situaciones graves.

En estos terrenos se debe estar siempre, cuando ocurren hechos resonantes y también en otras situaciones en las que el periodista hace resonante el hecho que ya existe pero que no se visibilizó aún.