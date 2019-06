"El acuerdo entre Mercosur y la UE está muy cerca", destacó Macri

El presidente Mauricio Macri recibió ayer en la Casa Rosada a su par de Brasil, Jair Bolsonaro, y aseguró que "hay que girar la visión" del Mercosur para centrarse en cómo el bloque sudamericano se inserta en el "desarrollo global".

"Estamos muy cerca de un acuerdo con la Unión Europea, y también con el Efta (siglas en inglés para Asociación Europea de Libre Comercio), con Canadá y con Corea. Eso nos va a permitir darle un dinamismo distinto a nuestro sector industrial y a la agricultura, donde creemos que tenemos un gran desarrollo a futuro", resaltó el jefe de Estado argentino.

Durante una declaración de prensa conjunta que brindaron ambos mandatarios en el Salón Blanco, Macri ratificó, también, que los dos gobiernos van a "hacer todo lo posible para que se restablezca la democracia en Venezuela".

En tanto, Bolsonaro calificó de "hermano" a su anfitrión y aseguró que comparten "los mismos ideales", al tiempo que le pidió "responsabilidad" al "pueblo argentino" para "elegir lo mejor" en las próximas elecciones nacionales.

"Nosotros deseamos seguir cada vez más fuertes como socios en esta alianza, no solamente en la economía, pero con un objetivo más grande, que cualquier hombre y cualquier mujer puede tener, que es la libertad", resaltó el titular del Palacio del Planalto.

Bolsonaro llegó por la mañana de este jueves a Buenos Aires para realizar una corta visita de Estado y, cerca de las 11,40, fue recibido por Macri en la explanada de acceso a la Casa Rosada ubicada sobre la Avenida Rivadavia, donde una guardia militar le rindió honores.

Ambos presidentes estuvieron acompañados por sus respectivas esposas, Juliana Awada y Michelle Bolsonaro, quienes participaron de la foto oficial de bienvenida y de algunas de las reuniones que se realizaron a lo largo de la jornada.

Antes de llegar a la sede de Gobierno, el mandatario brasileño depositó una ofrenda floral ante el Monumento al Libertador General José de San Martín, ubicado en la plaza homónima, en el barrio porteño de Retiro.

Posteriormente, mantuvo una conversación privada con Macri en el despacho presidencial, de la que también participaron las Primeras Damas. Luego se sumaron a esta reunión el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el Canciller, Jorge Faurie; los ministros de Producción y Trabajo, Dante Sica, y de Defensa, Osacar Aguad, y los secretarios de Energía de la Nación, Gustavo Lopetegui, y de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao.

En tanto, por Brasil participaron los ministros de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo, de Ministro de Minas y Energía, Bento Albuquerque, y de Defensa, Fernando Azevedo Silva, entre otros. Los miembros de ambas comitivas oficiales firmaron convenios sobre política nuclear, cooperación mutua en asuntos mineros, bioenergía e intercambio de energía. Estaba previsto que Bolsonaro mantuviera también encuentros con autoridades de las Cámaras de Senadores y de Diputados, así como también con jueces de la Corte Suprema de Justicia. Por último, el jefe de Estado de Brasil fue agasajado por Macri con un almuerzo en el Museo de la Casa Rosada, donde realizó un brindis en el que volvió a desear que ‘Dios ilumine al pueblo argentino en las próximas elecciones para que voten con la razón y no con la emoción‘.

Protestas

Organismos de derechos humanos y agrupaciones políticas protestaron en Plaza de Mayo contra el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, bajo la consigna “Tu odio no es bienvenido aquí”. “Argentina rechaza a Bolsonario”, “Fuera Bolsonaro” y “Malvenido por misógino y homofóbico y racista”, fueron algunas de las frases que inundaron la Plaza de Mayo. “Llenamos la plaza para decirle a Bolsonaro que no es visita grata. Fuera, porque no es usted el que representa a los derechos humanos”, señaló la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeyda. Participaron también el FIT, el colectivo Ni una menos y la CTA Autónoma, entre otros.

“Contra la corrupción”

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que espera que “Dios ilumine” a los argentinos a la hora de ir a las urnas para votar “con la razón y no con la emoción”. “Que Dios ilumine al pueblo argentino en las próximas elecciones para que vote con la razón y no con la emoción”, resaltó el mandatario del país vecino, al meterse en la elección local. El mandatario brasileño señaló que su gobierno "lucha contra la corrupción”, pero que “más importante que eso es el tema ideológico”, que “no puede volver nunca más a América Latina”. Bolsonaro se expresó así al expresar su respaldo a la gestión del presidente Macri y deslizar una crítica al gobierno anterior.