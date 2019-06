"Prometemos eliminar la corrupción y ordenar el Estado provincial"

Por Riad Quintar (H)

¿Cómo vivió usted particularmente la campaña?

La gente nos trató muy bien en todos lados y fue muy agradable poder compartir esta experiencia con todos. Por otro lado, vimos mucha pobreza lamentablemente, está muy instalada y en una situación muy crítica, ya que las familias sufren a diario y no hay soluciones, por eso decidimos salir, caminar y hacernos cargo de la situación. Nuestra campaña fue sin agredir a nadie, sin faltar el respeto, presentando nuestras propuestas y a mí me agraviaron de todas las formas posibles, siguiendo parte de la vieja política. Realmente la campaña en contra mía superó todo ampliamente, inventando coimas, ventas, etcétera, pero quedará en las personas que inventaron esas cosas.

Muchas veces tuvo que salir a aclarar versiones en su contra, ¿fue necesario hacerlo?

Necesitábamos aclarar las cosas, pusimos los papeles sobre la mesa y para mi quedó atrás en ese momento. El fin de todo esto era dañar mi imagen y que la gente pensara mal de mí, pero esto ya quedó atrás y se comprobó que nada de lo que se decía era verdad.

Viene caminando toda la provincia y charlando con los jujeños, ¿cómo es el trato que recibió?

El afecto que tengo yo con la gente muy pocos lo tienen, me puedo permitir caminar entre todos y saludar tranquilamente y al ver que confían plenamente en mi persona me da mucha fuerza. Si somos gobierno tenemos que trabajar fuertemente por ellos, porque en definitiva estoy aquí porque ellos me pusieron y sé que alguien tiene que cambiar la provincia y la forma de administrar el Estado.

¿Cómo analiza la situación de la provincia en estos últimos cuatro años?

Hubo mucha publicidad en todo este tiempo sobre lo que se hizo, pero lo cierto es que hubo un retroceso en todo sentido, como el trabajo que es la mayor demanda de la sociedad y eso se refleja en la angustia diaria. Además, vemos como cierran fábricas en distintos puntos de Jujuy, viendo que vamos para atrás y sin progreso.

¿Qué propuesta implementará primeramente Julio Ferreyra en caso de ganar?

Lo primero es combatir el hambre en toda la provincia, ésta debe ser la prioridad en todo gobierno, ya que un chico mal alimentado no puede tener un buen futuro, por eso vamos a trabajar fuertemente con los comedores familiares y en las escuelas para la contención. Por otro lado, trabajar en la falta de empleo y apuntar en los jóvenes, puesto que se reciben y se van de la provincia por falta de oportunidades, sobre todo en estos últimos cuatro años.

¿En qué situación se encuentra económicamente la provincia?

La situación es muy grave, hay vencimientos millonarios a corto plazo, y particularmente por Cauchari, que no hay un rumbo claro de cuando empieza a producir. Nosotros vamos a hacer los ajustes en los gastos innecesarios, como por ejemplo que viajen 25 personas a China cuando pueden ir solo cinco y no se conocen los resultados. Los gastos deben bajar desde el Gobierno y empezar desde ahí el ajuste para que con esa plata se puedan hacer cosas.

La gente quiere trabajar, es el principal pedido que nos hacen en todos lados. Vamos a generar propuestas con las cooperativas para que se puedan crear puestos de trabajo y empezar a generar recursos, ya que el Estado no puede seguir sumando gente sin tener trabajo privado y sin siquiera haya propuestas de bajar impuestos para estos.

¿Qué expectativas tiene el Frente Justicialista de cara al domingo?

El objetivo principal es realizar una gran elección, ganar y ponernos a trabajar para reordenar el Estado, ejerciendo controles en los gastos públicos de los municipios, rindiendo cuentas y no permitir que los candidatos que tengan deudas o cuentas vuelvan a presentarse. Es hora de que la gente sepa cuánta plata entra y en qué se gasta y que los funcionarios rindan cuentas.

¿Cómo ve a la Justicia de la provincia actualmente?

Para mí la Justicia tiene que ser absolutamente independiente, puesto que cuando un gobierno tiene una Justicia adicta está decidido a no hacer las cosas bien y necesitan asegurarse complacencia. No me interesa tener una Justicia para mí, los jueces deben ser elegidos por concursos reales y por su trayectoria. En la provincia hay casos gravísimos de corrupción donde los papeles se corren o se pierden y no hay sentencia.

¿Cómo se encuentra Julio Ferreyra en este momento, después de la campaña?

Una tranquilidad absoluta de cara a la gente, sin mentiras y mirando a la cara a las personas sobre nuestras propuestas y los objetivos. La gente tiene la posibilidad de elegir entre propuestas que no se cumplieron o elegir un cambio estructural de una vez por todas en la provincia y con verdades.

¿Qué mensaje le dejaría al jujeño que aún no sabe a quién votar?

El mensaje es simple, las propuestas de hace cuatro años no se cumplieron, además de los tremendos tarifazos, déficit y una deuda impagable. Nosotros prometemos eliminar la corrupción, ordenar el Estado eliminando los gastos innecesarios y mejorar la calidad de vida de la gente.