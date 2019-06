Avanzó La Esperanza

Con goles de Ricardo Elías, Amín Aparicio, Mauricio Brizuela y Franco Salas, Atlético La Esperanza derrotó a Defensores de La Merced por 4 a 1 y sigue en carrera en la Copa Jujuy. El gol del descuento para la visita fue marcado por Cristián Dávila.

El cotejo se disputó en el estadio "Fernando Sembinelli", donde el conjunto local sabiendo que tenía la ventaja de dos arriba del partido de ida que finalizó 4 a 2, entró con la idea de no replegarse atrás y salir a presionar para evitar que Defensores de La Merced, que se sentía obligado a ganar, aproveche esos espacios y salga a atacar. A los 17' le quedó una pelota emboquillada a Ricardo Elías y la puso en el ángulo decretando la apertura del marcador favorable al plantel azucarero.

El conjunto visitante no se quedó y buscó llegar al arco, pero demoraba mucho la última jugada, no tenía la rapidez para tirar al arco y desperdiciaba jugadas claras de gol. A poco de finalizar el primer tiempo apareció el "señor gol" de la "Furia verde", el habilidoso, imparable "Turquito" Amín Aparicio y tras una guapeada donde dejó atrás a los dos centrales logró la segunda conquista, resultado con el que se fueron al descanso. En la etapa complementaria, Atlético La Esperanza volvió a caer en el mismo error y con la ventaja del 2 a 0, entró relajado, no mostró nada de juego, tuvo demasiadas imprecisiones, muy bien aprovechadas por Defensores, que aprovecho todos los espacios y lo mantuvo contra la cuerda, pero volvía a incurrir en el error de no definir y todo se diluía en gambetas dentro del área.

A los 11' el árbitro cobró una falta dentro del área favorable a la visita y Cristian Dávila cambió por gol, poniendo el marcador 2 a 1. Cuando mejor jugada Defensores y tuvo todo para poner paridad y hasta ponerse en ventaja apareció Mauricio Brizuela para aumentar la diferencia para el local. El 3 a 1 no tiró por tierra el empuje y las ganas del plantel visitante, que no se quedó y siguió buscando. Cuando el árbitro se aprestaba a dar el pitazo final Franco Salas selló la victoria para Esperanza por 4 a 1.