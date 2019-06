Argentina goleó a la débil Nicaragua

Argentina goleó anoche a la débil Nicaragua por cinco a uno en su último partido previo al debut de la Copa América en Brasil. Su debut en el certamen continental será el sábado 15 del corriente ante Colombia.

La gente despidió al equipo con la ilusión puesta en conseguir un título de la mano de Lionel Messi.

En los primeros minutos del partido jugado en el “Bicentenario” de San Juan, el combinado nacional no encontró el rumbo. Si bien el rival no quiso arriesgar nada y jamás dejó su postura defensiva ante un equipo superior, el problema fue que Messi no entró en contacto con el balón. Igualmente, daba la sensación que el gol iba a llegar por decantación. Y así fue. Después que Suarez reventara el palo, en la acción siguiente, el capitán “albiceleste” eludió a cuatro defensores caribeños en el área -ninguno se animó a meter la pierna fuerte temiendo el penal- y definió bajo el cuerpo del arquero. Golazo.

Y a los dos minutos, Argentina le dio la estocada a Nicaragua luego que Lorente no pudiera contener un zapatazo del “Kun” Agüero y Messi capturara justo el rebote. El dos a cero pareció definitorio previo a irse al descanso.

En el complemento, ya sin Messi ni Agüero, el conjunto de Lionel Scaloni siguió buscando aumentar la cuenta. Y fue el ingresado Lautaro Martínez, quien tras un córner se acomodó en el área y definió bajo. El tercer tanto estuvo más acorde al trámite del encuentro. Diez minutos más tarde, el delantero de Inter de Italia volvió a inflar la red para el 4 a 0. Los minutos restantes estuvieron de más hasta que el otro ingresado, Roberto Pereyra, gritó el quinto y Barrera de penal descontó