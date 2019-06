El abandono provoca más sufrimiento que la vejez

Tu "viejo" o tu "vieja", él o la que te crió y te enseñó a transitar por la vida, los que te hicieron como persona y dieron todo por vos no pueden ser abandonados en un geriátrico. A eso no le encuentro lógica, no le encuentro explicación, y lamentablemente es algo que ocurre y mucho en la provincia.

Las instituciones que reciben a adultos mayores para brindarles contención y asistencia médica deben luchar día a día con la tristeza de estas personas que en su última etapa de vida, en su mayoría, no todos, se encuentran con una angustia inconmensurable que les hace doler aún más que las dolencias de la edad.

Sus complicaciones físicas, propias de cualquier ser humano de edad avanzada, se acrecientan y duelen mucho más cuando una persona tiene el corazón desolado. Esa soledad los hace sufrir mucho. Y en los casos en los que la familia sí está presente y los visita con continuidad ocurre lo contrario, el abuelo o la abuela se siente bien a pesar de esas complicaciones físicas de la vejez.

Pero eso ocurre con pocas personas, son contados los que tienen un apoyo permanente de la familia. Que a pesar de haberlos dejado en ese lugar se hace cargo como corresponde de ese tesoro tan valioso que no enseñó a caminar y que ahora somos nosotros los que debemos acompañarlos y ayudarlos a caminar.

Esa fuente de enseñanzas tiene que ser más valorada porque hasta su último día no dejan de ser parte de la familia y un eslabón muy importante porque fueron ellos, nuestros padres, los que empezaron a formar el hogar. Los que lo construyeron y lo forjaron a base de sacrificio y trabajo.

Entiendo que eso no ocurre en todos los casos, que hay también hijos dolidos por los errores que sus padres cometieron en su juventud, pero eso no justifica ese abandono que es una forma de maltrato a los ancianos.

Otra forma de maltrato es la poca valoración que también le da el Gobierno a nuestros abuelos, me refiero a la baja jubilación que perciben y que apenas les alcanza para vivir. Y acá no quiero dejar de mencionar tampoco a ese sector de la sociedad que no les tiene paciencia que se burla cuando ve a un abuelo con complicaciones para caminar y no lo ayuda. Parece que no se dan cuenta que todos llegaremos a esa edad en algún momento.

Volviendo a la soledad de los abuelos en los geriátricos, me parece que debe haber más respeto por parte de sus hijos, es entendible que el trabajo les ocupe gran parte del día pero es inentendible que en los momentos libres no se ocupen del "viejo" o de la "vieja" que, y lo voy a volver a repetir, les dio todo y les enseñó todo.

Pero existen voluntarios con un gran corazón que no se olvidan de los abuelos y les sacan sonrisas.

Pese a esa inmensidad de alegrías que los voluntarios les dejan en cada visita, ellos precisan que su familia los vea y que los hagan sentir que siguen siendo importantes.