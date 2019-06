Homenaje a Fortunato Ramos en San Pedro

SAN PEDRO (Corresponsal). Una singular jornada se vivió en el Centro Polivalente de Arte de esta ciudad, donde la comunidad sampedreña junto a docentes y alumnos, compartió un grato momento con el maestro rural, músico, poeta y recitador costumbrista Fortunato Ramos. En la oportunidad recibió emocionado, un sentido y merecido homenaje.

Cabe acotar que la visita de Ramos, fue posible merced a la iniciativa de los docentes de la institución educativa Mirta Graciela Miranda y Claudio Rodríguez, el que acto se realizó en el patio escolar del que participaron la comunidad educativa, invitados especiales y vecinos, se inició con la lectura de la biografía del músico a cargo de alumnas del IES N º 9, dando lugar a la presentación del homenajeado, momento que fue coronado por efusivos aplausos.

"Gracias por estar junto a nosotros maestro Fortunato. Es un alto honor recibirlo en esta casa. Compartimos la pasión por educar y por eso estamos agradecidos de que nos haya elegido para compartir sus poemas, su música y sus vivencias", dijo en las palabras de bienvenida la directora del establecimiento Patricia Rivero, quien luego dirigiéndose a los alumnos indicó que la presencia de este gran artista los contagie de su entusiasmo y las ganas de buscar en su interior. "Recuerden que todos y cada uno poseemos una capacidad excepcional el trabajo, arte o deporte. Busquen en su interior aquella cualidad, capacidad o habilidad, aquello extraordinario que sólo ca

da uno posee. Dedíquenle el máximo de tiempo y esfuerzo. Hacerlo es ya buscar las mayores expectativas de felicidad personal", agregó.

EN SAN PEDRO/ EL MAESTRO HUMAHUAQUEÑO RECIBIÓ UN ESPECIAL TRIBUTO.

Admiración y cariño

Fueron muchos los mensajes que se sucedieron, el docente Víctor Ruiz dedicó un poema donde expresó su admiración por la obra del maestro Fortunato. También la escritora y docente Sara Argüello dirigió unas palabras en nombre de los escritores, apuntando que se sumaron a esta movida propiciada por los profesores de música. "Estamos orgullosos de estar acompañándolo en esta tarde. No sólo venimos a saludar al poeta, al maestro, sino al amigo de todos. Quién no se identificó con sus versos, quién no se emocionó con sus recitados, quién no vio llorar a la Argentina con el poema "No te rías de un coya". Usted lo lleva en el alma, usted pinta Jujuy de ensueños con colores magistrales. Sus versos ya no le pertenecen, son los versos de todos, son de la humanidad. Es un placer tenerlo aquí".

Momento musical

Y el momento de la música se hizo presente en el místico talento del maestro jujeño quien deleitó con su acordeón y su erke, trayendo al presente las vivencias de su escuela amada, su etapa de estudiante, sus actuaciones en los escenarios en el mundo y su amor por su provincia, finalizando con el recitado del poema "Yo jamás fui niño", ante el aplauso de quienes se dieron cita para compartir su arte. Tuvo un párrafo aparte para los alumnos instándolos a seguir sus sueños, a darle importancia a leer, a escribir las vivencias y al respeto y preservación de la cultura ancestral.

La directora, en representación de la comunidad educativa le entregó un recordatorio, recibiendo a su vez el afecto y admiración de los presentes. Además de la firma de numerosos ejemplares de su vasta obra, profesores y alumnos presentaron Misa Chico de Cangrejillos, diversos cuadros folclóricos y estilizados.

La amena jornada finalizó con un brindis de honor.

Un artista de impecable trayectoria



CON SU ERKE/ EL MÚSICO JUJEÑO HABLÓ CON EL TRIBUNO DE JUJUY.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy el maestro Fortunato Ramos, agradeció el homenaje y también el afecto de la gente al tiempo de dar detalles de su trabajo.

Así expresó, “mi último libro es Personajes de la Quebrada y estoy terminando otro que si Dios quiere lo presentaré antes de fin de año. Personajes de la Quebrada trata la historia de mis compañeros de trabajo en las escuelas rurales allá en los cerros y de los vecinos de esa zona más otras poesías. Siempre surge la poesía regional. Por ahora dedico todo mi tiempo a escribir y a describir cada lugar donde me ha tocado vivir como maestro, como el Hornocal que no era conocido porque no había caminos por ese lugar, pasaron treinta años y ahora se lo empieza a conocer. Detrás del Hornocal, yendo para Santa Ana estaba mi escuela Nacional Nº 24 Santa Ana del departamento Valle Grande. Queda a 35 kilómetros de Humahuaca. Yo daba vuelta el Hornocal, no por la cima sino por la parte más baja caminando en dos días. Lo conozco desde los veintiún años. Así como este lugar, Jujuy cuenta con otros paisajes maravillosos y por eso pido a los encargados de la política cultural que le den importancia a esto y que le den la forma correcta para promocionarlos con el objetivo de un futuro turístico y económico excelente para nuestra provincia y país, en beneficio de todos”.

En referencia a su visita dijo que haber estado en las escuela de Ledesma y San Pedro, llenó su corazón de maestro, de hombre, de músico, de poeta. “A los alumnos que hoy me escucharon y conocieron mis obras, les digo que aprovechen cada día de clases que tengan y respeten a todos sus profesores porque su intención es sembrar la cultura y prepararlos para el futuro. Alguna vez se van a dar cuenta lo importante que fueron sus enseñanzas. Además deben saber que importante es la lectura. Por eso los invito a leer los libros. Todo necesita lectura y práctica”, finalizó el maestro.

Finalmente, la docente Mirta Graciela Miranda, que sirvió de nexo entre el maestro Fortunato Ramos y la comunidad educativa, expresó que trabajó en una escuela primaria de Ledesma y que junto a su colega Silvia Vera dedica esfuerzos a la concreción de un proyecto de biblioteca, cuyo fin es la lectura de poemas y coplas de la literatura costumbrista.

“Como el maestro Fortunato Ramos es un escritor idóneo, lo elegimos. Como trabajo también en esta institución vi la oportunidad de invitarlo a visitar esta escuela de arte para que nos muestre su amplio repertorio musical y poético. Hecha la propuesta todos se sumaron con mucho gusto y hoy pudimos disfrutar de una tarde muy especial junto a él”.