Ingenio Río Grande inaugura hoy la zafra 2019

Con una misa de acción de gracia que se realizará hoy en horas de la mañana en un sector de fábrica, Ingenio Río Grande de La Mendieta dejará oficialmente inaugurada la zafra 2019, luego de haber comenzado el proceso en forma previa, probando la maquinaria y poniendo todos los sistemas a punto.

Esta molienda encuentra al sector ante una difícil situación y se pidió al Gobierno que respete la normativa que rige el Plan de Biocombustibles, que la misma tenga perduración jurídica para que un cambio de funcionario no signifique cambiar el precio del alcohol con una baja del 20 por ciento que perjudique considerablemente a las provincias del NOA.

En esta zafra, quienes guían los destinos del ingenio, seguirán con la premisa de que la empresa produzca eficientemente, que tenga recursos para sostener el empleo y las exigencias ambientales.

El administrador Ricardo Sánchez Riera, sostuvo que desde lo productivo, la pasada zafra fue la segunda en la historia del ingenio en alcanzar el máximo volumen de caña molida y la primera en cuanto a la caña molida por día, la que fue destinada a la producción de azúcar y bioetanol. "Las circunstancias que se viven están poniendo en jaque a buena parte de la industria y de la producción. Es muy difícil hoy sostenerse y sostener una producción razonable y eficiente. En el caso azucarero, en particular, apostamos fuertemente por el proceso de producción de biocombustibles, lo hicimos convencidos de que si nosotros cumplíamos también el Estado iba a mantener las reglas del juego que había establecido, y lo que estamos viviendo es la antítesis de eso: se está actuando en forma absolutamente arbitraria respecto de los precios de los volúmenes de alcohol. Se podría decir que se está actuando con animosidad hacia este sector por parte de las autoridades directas de la Secretaría de Energía. Estamos ante un proceso que pone en riesgo el proyecto de biocombustibles si no se revierte y se entiende lo que significa el mismo para las provincias del norte y en particular para nuestras empresas", indicó.

ADMINISTRADOR/ RICARDO SÁNCHEZ RIERA.

Sánchez Riera explicó que se hicieron esfuerzos que han reestructurado en gran medida esta actividad y que antes de que tengan la ley que otorgó el Plan de Biocombustibles, la totalidad de la caña iba destinada a la producción de azúcar. "Para poder producir biocombustibles, que seguimos considerándolo como un hecho muy positivo desde el ámbito ambiental y desde el combustible renovable y limpio, comenzamos a reestructurar la empresa con una producción ya diferenciada, una porción de producción de azúcar y una alta producción de caña para alcohol. Esto significó un esfuerzo grande para las empresas, una apuesta grande, convencidos de que esto iba a seguir funcionando", indicó.

Retraso en el azúcar

Acotó el directivo que sin fundamento científico, la producción de azúcar está siendo atacada, y que sumado a la situación imperante, se está produciendo una reducción en los mercados, lo cual redunda en excedentes azucareros, que luego producen de inmediato una baja en el precio. "Basta ver cuál ha sido la evolución del precio del azúcar en los últimos años, y se puede ver el atraso relativo que tiene con respecto a otros precios de la economía. La situación no es sencilla y esperamos que dentro de este marco las expectativas sean cumplibles", finalizó diciendo el administrador del Ingenio Río Grande de La Mendieta.