La situación económica de las panaderías locales es crítica

El precio es el único factor relevante para poder consumir pan en la capital. Es que tras la última suba del 20% en el producto básico y sus derivados, desde marzo a la fecha son varias las panaderías que se opusieron a incrementar ese porcentaje a fin de mantener las ventas. Mientras que algunos adhirieron a raíz de las constantes subas de impuestos y la competencia con locales clandestinos, entre otros motivos.

Según un informe de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos en abril el pan mignón aumentó 18,1 % y los bizcochos 13,6 %.

En la provincia de Buenos Aires, el kilo de pan alcanzó los $100 y en Jujuy, en la zona céntrica y algunos barrios su costo va desde los $84, $70, $65 , $50 y hasta $40. Desde el Centro de Industriales Panaderos de Jujuy admiten que pese a que la situación económica es crítica, todavía no se prevé un nuevo aumento, entendiendo que cuando se anunció la última suba no todas las panaderías adhirieron.

"Existen muchas panaderías, entre ellas clandestinas que no cumplen con la suba del pan, en San Pedrito ofrecen el kilogramo de mignón a $45 y en otras zonas a $55, no hay igualdad en los precios. Hasta que no se solucione ese problema no se prevé un suba, por ahora el costo del pan se deja a criterio del vendedor", sostuvo el empresario del sector Pablo López.

Por su parte, el empresario panadero, Luis Cucchiaro, en declaraciones a la prensa indicó que disminuyeron las ventas en "especialidades como facturas, tortas y masas finas" y esperan que durante la temporada de invierno las ventas repunten.

Motivos de no aumentar

Según manifestaron los propietarios y vendedores, son varios los motivos que llevan a no trasladar ese incremento, entre ellos el riesgo de que continúen bajando las ventas, la gran competencia entre panaderías y sostienen que a comparación del 2018 este invierno no cumplen las expectativas en las ventas.

Otro de los factores que influyen es el valor del insumo principal del pan y sus derivados, la harina que hace una semana pasó de costar $850 a $920 la bolsa. A esto se suma el impacto de las tarifas de luz, gas e insumos que cada vez les resulta más difícil sostener a las panificadoras.

También existe un pequeño universo de panificadoras que vienen paliando desde el año pasado con la oferta de bolsones económicos de 1 kilo y medio a $60.

El vendedor Cristian Lisarazo, de una panadería ubicada en la avenida Eva Perón, sostuvo que las ventas continúan en declive, "subimos el precio del pan desde marzo, como forma de atraer al cliente ofrecemos diferentes ofertas de pan, hace un par de año que en esta temporada las ventas no son las mejores", dijo.

Valores actuales del pan

Los precios vigentes desde el último incremento del pan efectuado en marzo llevó el kilo de mignón a $84, la docena de facturas a $165, el kilo de bizcochos a $120, el pan negro a $90, el pan galleta a $84 el kilo, el pan francés a $30 cada uno, los bollos a $30 cada uno, las masas secas finas a $360 el kilo, el pan de viena a $32, el pan de hamburguesa a $45, el pan rallado a $84 el kilo y la prepizza a $32 cada una.

Las opiniones

MARIELA NAHAS, PROPIETARIA

“Las ventas no son buenas, cada vez son muchos los clientes que se miden y no gastan como antes. La situación económica es complicada porque también subió el costo de la harina y otros insumos elementales para la producción del pan. Dentro de todo, tenemos precios accesibles en el pan. También afecta la suba de los servicios de luz y gas. Espero que la situación mejore y sea favorable para todos”.

ALDO ARMELLA, VENDEDOR

En la panadería hasta el momento nos estamos manejando con los precios de la última suba de marzo con el 20%. Por el momento los números nos cierran. Pese a que como a todos, los gastos de los impuestos afecta no creo que sea necesaria una nueva suba. En el local vendemos por mayor y menor. Además hacemos promociones y algunas veces rebajamos el precio del pan, siempre tratamos de cuidar al cliente.

RAQUEL ROJAS, VENDEDORA

“Las ventas son favorables dependiendo los días. A veces durante la mañana se vende todo el pan o a la tarde. Yo vendo el pan a un precio accesible, y si se da una nueva suba seguro sea de al menos $10. Gracias a Dios mantenemos los precios y son varios los clientes que siguen comprando en la panadería. También hay mucha competencia porque en la zona donde yo vivo, hay panaderías que manejan diferentes precios”.