Tiro vapuleó a "Provi" y continúa en carrera

Con goles de José Córdoba, de Sergio Castillo y de Pedro Córdoba en dos oportunidades cada uno y otro de Manuel Torres, Tiro y Gimnasia vapuleó a Atlético Providencia por 7 a 1, descontando Gerardo Bellido para "los colegiales". Con esta victoria el plantel albiceleste continúa siendo protagonista en la Copa Jujuy.

El partido se disputó en "el fortín" de barrio Belgrano con escasa presencia de simpatizantes debido a ser un día laboral. El local, llegaba con una diferencia de tres arriba ya que en el partido de ida ganó por 3 a 0, en tanto que su rival salió dispuesto a revertir el resultado pero no tuvo claridad en la última jugada, fue Tiro quien supo aprovecharlas, poniéndose en ventaja a los 13' con el gol logrado por José Leonel Córdoba, diferencia que aumentó Sergio Castillo cuando promediaban los 22' de juego. Con esta victoria parcial favorable al local se fueron al descanso.

En la etapa complementaria, Tiro siguió siendo más agresivo que Providencia, y a los 2', vino un gol en contra que el árbitro le adjudicó a Pedro Córdoba. "Los colegiales" nunca bajaron los brazos, no perdieron su identidad de juego, siempre fueron hacia adelante, llegaron en algunas oportunidades pero no tuvieron quien pudiera definir, no había nadie que hilvane la última jugada y todo el esfuerzo quedaba en el área chica.

A los 20' apareció José Córdoba para aumentar para el local, que en una seguidilla apabulló a Providencia, ya que a los 26' de primera Sergio Castillo y a los 27' Pedro Córdoba, pusieron el marcador 6 a 0. Aunque nada favorecía el plantel visitante siguió buscando y a los 40' Gerardo Bellido, logró llegar al arco con el gol de descuento. Cuando ya todo hacía pensar que el partido se cerraba con ese marcador, antes del pitazo final Manuel Torres selló la victoria de 7 a 1.

De esta manera, el equipo de Morales Santos continúa en carrera.