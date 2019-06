"Hay que seguir educándolo al hincha de Talleres"

Por partida doble festejó Talleres el último viernes cuando le ganó 2 a 0 a San Francisco por la Liga Jujeña, luego de 3 derrotas consecutivas, pero más aún por haber levantado parte de la sanción que ahora le permite sumar puntos en el certamen doméstico y Copa Jujuy.

"Gracias al esfuerzo que hicimos con el secretario y el doctor Moreira en Buenos Aires apelando y hablando dos veces con el presidente del Consejo Federal dio su fruto por eso estamos contentos. Ya podemos jugar por los puntos y hacer una buena campaña para entrar al próximo Torneo Regional", agregando que

"teníamos una espina clavada en el pecho porque jugar y no sumar punto no tenía sentido y para mí la sanción fue muy dura. Ahora es otra historia y empezamos de cero y poniéndole el pecho. En lo económico tenemos que rever y seguir trabajando", empezó contando el presidente Enrique Barro.

Del mismo modo fue contundente al afirmar que "hay que seguir educándolo al hincha, yo no me arrepiento de nada porque antes de presidente y dirigente soy hincha de Talleres y me alegran estas cosas porque pasamos cosas difíciles pero hay que poner el pecho a las balas y seguir trabajando. Yo lucho por mi club y gracias a Dios se no dio esta buena noticia y vamos a seguir peleando junto a mi Comisión que es la que me apoya", acotando que "ya cumplimos las suspensión del estadio y nos queda el tema de la plata que aún tenemos que pagar y eso lo haremos con mucho esfuerzo".

Después el directivo se ilusionó y contó que "con la última victoria esperamos despegar para empezar a jugar como realmente se merece Talleres porque tenemos un equipo de Regional. Estas noticias nos abren las puertas de la Copa Jujuy y estamos haciendo todo el esfuerzo y pagando un sueldo elevado a estos jugadores con un presupuesto de 150 mil pesos que para la Liga Jujeña es mucho. Merced a la gestión dirigencial y gracias a Dios los sponsors se quedaron porque confían en esta Comisión Directiva y vamos a seguir peleándola para que club salga adelante", señaló.

Al final Barro dejó "el mensaje al hincha es que tenga paciencia que se comporte, sé bien que no fueron todos y sólo fueron uno o dos inadaptados por los que pasamos calores pero el verdadero hinchas decirle que siga confiando", sentenció.