El cantautor Martín Atena se presenta en la ciudad

El cantautor Martín Atena actuará el próximo jueves a las 22 en "Casa Macedonio Graz" - Lamadrid esquina Güemes- para presentar temas de su nuevo material discográfico llamado "Estelar", próximo a completarse. El artista nacido en Mar del Plata que actualmente reside en Colombia interpretará composiciones propias que abarcan temáticas relacionadas con cuestiones testimoniales que pasan en Latinoamérica, como la canción "Campesino" dedicada a los campesinos desplazados de sus tierras y otras "que le pasan a uno", dijo el músico en diálogo con nuestro medio. Asimismo formarán parte de su repertorio otros temas del folclore andino, otros de Mercedes Sosa, León Gieco y Víctor Heredia, además de música latina (ritmos nacionales, colombianos, cubanos, mexicanos y peruanos), rock y blues.

Sobre "Campesino", Atena quien vive desde hace 7 años en Santa Elena, Medillín contó, "es un tema que fue del agrado del reconocido Piero quien me invitó a cantarla en un recital que ofreció en Caldas, Colombia", indicó el artista que además compartió escenario con figuras nacionales como los ya mencionados Gieco o Heredia. Sobre su nuevo disco contó que comenzaron a sacar temas de a poco, "está empezando a tomar huella", afirmó. "Serán 12 o 15 canciones y estamos buscando que se integren músicos jujeños", expresó.

Y en otro tramo de la charla explicó que lo une a Jujuy un vínculo muy estrecho, "vine por primera vez en 1996, siempre me destaqué por aventurarme a ciertos lugares o paisajes o situaciones que me llevan a trascender fronteras mentales y musicales. Visitar Jujuy es atractivo no solo por el renombre que tiene la provincia ahora como Patrimonio de la Humanidad sino porque es un destino que al que llegan músicos importantes como Santaolalla. Considero que Jujuy es el punto de partida o de salida de la Argentina, es interesante como punto estratégico. Y en mis distintas vistas empecé a codearme con músicos como Tukuta Gordillo, Tomás Lipán, (uno de mis ídolos) y recientemente con Micaela Chauque. Aprendo mucho de estos personajes musicales y de las leyendas y cultura de aquí", aseveró Atena contando además que dentro de su repertorio hay temas de Jorge Cafrune también.

Y sobre sus planes más próximos, indicó que en su país "siempre estamos produciendo música propia y para artistas en Colombia, tratando de fusionar los estilos de allá con los nuestros. Y promocionando el folclore argentino sobre todo el andino, me gusta hacer promover lo nuestro en otros lados", dijo.

Finalmente invitó a los jujeños a ser parte del encuentro musical del jueves, "espero que sea del agrado de la gente de aquí todo lo que estamos haciendo", expresó para concluir.