El "lobo" de festejo

Cada 8 de junio los jujeños seguidos del "lobo" festejan el Día del hincha de Gimnasia y Esgrima.

Eduardo Galeano, escritor, una vez remarcó lo que significa para un hincha su club; "En su vida, un hombre puede cambiar de mujer, de partido político o de religión, pero no puede cambiar de equipo de fútbol". Ayer, pese a la veda, los fieles seguidores del "lobo jujeño" se concentraron "este día siempre lo tenemos presente, es un día que nos acordamos mucho, es el Día del Hincha, algunos lo toman también por el día que nos salvamos del descenso pero no es así, es el día del hincha, ese hincha que está siempre, en las buenas, en las malas, no se debe confundir", comentó Cristian Ríos, integrante del grupo "los muchachos del monolito".

"Tuvimos muchos partidos complicados, nosotros estamos siempre en todos los partidos, en las buenas y en las malas mucho más. Decidieron poner esta fecha para el Día del Hincha y la bancamos, ahora tratamos de juntarnos a pesar de que hay una veda pero metimos fiesta igual con toda la familia del 'lobo'", prosiguió Ríos en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

Sin embargo el 8 de junio del 2014 será recordado por todos "es un día especial, nosotros ese día bancamos mucho, supimos estar más juntos que nunca, estuvimos muy unidos, salió algo muy lindo, apoyo al equipo y demostramos que hay aguante, que estuvimos en ese momento malo de Gimnasia", remarcó.

"Barny" Ríos, simpatizante de Gimnasia y Esgrima, se refirió a los trabajos que hacen para darle color a la tribuna en cada presentación del equipo "nosotros estamos muy enfocados en la tribuna, no bajamos los brazos a pesar que nos vaya mal, no nos respondan los jugadores, siempre estamos tratando de meter lo mejor para la tribuna, compramos más tirantes, cada partido la tribuna es una fiesta", puntualizó.

Orgulloso de los colores que lleva su amado club, Cristian Ríos dejó en claro que "esto sale del bolsillo de todos los hinchas, con rifas que hacemos nosotros, los hinchas de todas las tribunas, compramos para los recibimientos, papeles, los tirantes, la pirotecnia, las banderas, es del bolsillo de todos los hinchas porque nos ganamos la confianza de todos ellos que no tienen ningún problema en aportar comprando las rifas", detalló.

Mientras la dirigencia comienza a preparar el armado del equipo junto al técnico Marcelo Herrera de cara a la Primera B Nacional que se pondrá en marcha en el segundo semestre del año, los simpatizantes comienzan a acrecentar sus ilusiones con volver a ver al club de sus amores en la máxima categoría.

Ayer, todos festejaron, grandes, chicos, mujeres, varones, el "lobo" estuvo de fiesta en su día.

B NACIONAL

All Boys recibe hoy a San Telmo en partido de ida por la final del reducido de la Primera B, del cual surgirá el equipo que ascienda a la B Nacional junto a Barracas Central, el campeón de la categoría, más Atlanta, Estudiantes de Buenos Aires y Deportivo Riestra.

El encuentro se desarrollará en el estadio “Malvinas Argentinas”, en el barrio porteño de Floresta desde las 15.10, con el arbitraje de Sebastián Bresba y televisación de TyC Sports.

El desquite se jugará el domingo 16 de junio, en el estadio de San Telmo, a las 13.10. En caso de empate en puntos y saldo de goles al término de la segunda final se recurrirá a la definición con remates desde el punto de penal.

All Boys llegó a esta definición tras culminar en el octavo lugar en la tabla general con 54 unidades y luego de eliminar a Acassuso en la semifinal del reducido igualando en Floresta 1-1 y venciendo en el desquite 2-1.

Por su parte, San Telmo fue sexto en la temporada con 57 unidades y dejó en el camino en la instancia previa de esta reducido a Colegiales, venciendo 1-0 de visita e igualando 1-1 en la Isla Maciel.

En la temporada jugaron en la 19º fecha en Floresta y ganó San Telmo 2-1 y en la 38º empataron 2-2.