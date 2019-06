En el búnker del Frente Cambia Jujuy en un hotel céntrico de esta capital, el gobernador Gerardo Morales, el vicegobernador Carlos Haquim y el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, destacaron la victoria del sector en las elecciones que se desarrollaron en la jornada de hoy.

Primero, frente a todos los representantes del sector, Haquim destacó la "elección ratifica lo que venimos haciendo". Al tiempo que señaló que "reconoce el desarrollo, el futuro y el trabajo por los que menos tienen".

"Se recuperaron los valores que tantas veces en Jujuy se dejaron de lado", afirmó el vicegobernador reelecto.

Por su parte, el intendente que se impuso por casi el 50% de los votos, afirmó que "logramos consolidar un proyecto político de la mano de un gran líder", haciendo referencia a Gerardo Morales.

"Estamos agradecidos a la respuesta que hemos tenido caminando los barrios, y la respuesta de una transformación que se visualizó en este último período y esa solidéz que da trabajar con el respaldo de un gobernador que está atento a lo que pasa a todas las ciudades de la provincia", indicó, al tiempo que agradeció a los fiscales, y "el trabajo de todo el equipo del FCJ, y a la militancia que permitió un acercamiento a la gente".

Exultante, el gobernador Gerardo Morales, destacó la victoria del FCJ, y todavía que "hay mucha gente que está trabajando en toda la provincia".

En relación al resultado indicó que hay una ratificación "a lo que hicimos, ratificamos de nuestro compromiso con Jujuy y el mundo".

"No vamos a dejar la paz, vamos a reafirmar el estado de convivencia y respeto que vivimos los jujeños. Recuperar nuestro orgullo como pueblo", consideró Morales.

El gobernador señaló que "somos una gran provincia y un gran pueblo, no somos inviables, y todavía falta mucho por hacer".

Al respecto de lo que se viene confirmó que "vamos a seguir profundizando el cambio en la matríz productiva".

Agradeció al presidente Macri ya que, "sin su apoyo no hubiéramos generado hitos y concreciones. No hubo proyecto que no haya sido aceptado por Macri".

"Muchas gracias por haber visto y sentido el compromiso de este grupo humano, vienen cuatro años más de profundización de políticas productiva", y agregó "renovamos los esfuerzos y desde temprano mañana seguimos trabajando de manera redoblada".