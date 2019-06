"Si no fuera por los traidores, tendríamos la gobernación"

Rubén Armando Rivarola, presidente del Partido Justicialista, analizó las elecciones realizadas, donde pese a no ganar la gobernación, consiguieron marcar diferencias en distintos puntos de la provincia consiguiendo varias intendencias. Adujo que la derrota en la puja por el poder ejecutivo provincial, se dio por los "traidores al PJ".

"Hoy demostramos que el justicialismo está más vivo que nunca. Hace un año y medio no se podía hablar ni entrar al partido. Estaba embargado, destruido, sueldos atrasados. Hoy el peronismo salió adelante y tiene su casa propia. Y en algunos lugares hemos ganado rotundamente, como pasó en Palpalá. Como no voy a estar feliz. En Palpalá, Monterrico, El Carmen, Humahuaca, La Quiaca y estoy muy feliz. Creo que el peronismo, hoy está más fuerte y más seguro que nunca. En el 2021 vamos a hacer una excelente elección y en el 2023 vamos a seguir peleando. El peronismo le demostró a todos que es el sentimiento de la gente. Los que nos acompañaron, son los que quieren que el peronismo vuelva a la gobernación en el ámbito provincial y en el ámbito municipal. En el nacional seguramente vamos a tener a la dupla Fernández y seguramente ellos van a ser los conductores a nivel nacional. Vamos adelante con Cristina, Alberto Fernández,los municipios que ganamos. Demostramos que somos un sentimiento y se hizo a tiza y carbón. Estoy agradecido a todos los peronistas, a todos los justicialistas, a toda la militancia y a todos los gremios y sindicatos que nos apoyaron", explicó Rubén Armando Rivarola.

Además el diputado provincial, reconoció que "hoy perdimos la gobernación por los traidores del PJ. Hoy demostramos que no tenemos la gobernación gracias a los traidores, pero no me importa porque seguiremos trabajando con fuerza para tenerla. Vamos adelante, al triunfo. Ahora se habla entre 7 y 8 diputados. El peronismo triunfó en la provincia de Jujuy".

En cuanto a la situación de los que decidieron ir por fuera del Partido Justicialista, explicó que "eso se decidirá en la mesa. Ellos fueron por fuera del partido, pero se decidirá en el Consejo lo que sucederá. Ellos despreciaron el peronismo y demostramos que estamos más fuertes que nunca. Ellos lo decidieron así. La gente es el Partido Justicialista. Creen que con el apellido pueden hacer algo en las elecciones y Jujuy les demostró que no es así".

En otro tramo, indicó que "luché mucho por Palpalá. Peleamos contra todo el aparato que tenían en su campaña, aunque dijeron que no fue así. Y tuvieron el apoyo de los traidores, como Ortiz y Daza. A los traidores hay que sacarles la careta. Pero me siento muy feliz por estas elecciones en la provincia".

Finalmente le dijo a toda la ciudadanía que "vuelvan todos al partido, menos los traidores. Los traidores que sigan manejándose como quieran. El partido tiene las puertas abiertas para todos. Para jóvenes, para los adultos, e invitamos a los radicales para que trabajemos por una provincia mejor para todos".