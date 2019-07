Médico detenido acusado de abusar de sus tres hijos

Días atrás el Juzgado de Garantías Nº 6 de la ciudad bonaerense de Lomas de Zamora, ordenó la detención del obstetra y ginecólogo Pablo Ghisoni, acusado de abusar sexualmente de sus tres hijos durante cautro años y de su expareja.

A pesar de los elementos probatorios contundentes en contra del imputado, al momento de ser detenido la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora le concedió un hábeas corpus y lo liberó 48 horas más tarde, pero el jueves de la semana pasada, la misma Justicia revocó la libertad y en un importante despliegue policial, el médico fue detenido, pero de momento se encuentra alojado en una clínica con custodia policial, acusando presión arterial.

El complejo caso que inició en el año 2012 puso al descubierto y cuestiona la dificultad que tienen algunos encargados de impartir justicia, ante una situación como ésta, la de investigar a un hombre dueño de una clínica de fertilidad, reconocido profesionalmente, con una importante posición económica y con contactos judiciales, acusado de abusar de sus propios hijos y de su entonces pareja.

La médica cirujana Andrea Vázquez, víctima de su expareja dialogó en forma exclusiva con El Tribuno de Jujuy y contó que en el 2009 logró separarse del ginecólogo Pablo Ghisoni, "por las incontables situaciones de violencia de género" que ejercía sobre ella.

Según cuenta, más de 40 denuncias realizó en contra su expareja, por atacar tanto a ella como a los pequeños niños y ninguna de ellas tomaron curso judicial.

En 2012 un fallo de los jueces de Familia que integraban el extribunal de Familia Nº 3 de Lomas de Zamora, ordenaron un operativo en donde la Policía irrumpió en su hogar y se llevó a sus tres hijos que por ese entonces tenían 11, 10 y 3 años.

Quince días antes de que esto sucediera, los dos niños que tuvieron la posibilidad de reunirse con los magistrados, le habían suplicado que no querían ver a su papá.

"Le contaron que él los golpeaba y los torturaba poniéndolos en la bañadera con agua helada (en ese momento no relataron sobre los abusos sexuales)".

"A pesar de que hay testimonios y pruebas concretas de esto, los jueces decidieron no escuchar el relato de los niños porque creyeron que estaban influenciados por su madre".

Hoy los tres jueces del Tribunal de Familia Nº 3 de Lomas de Zamora María Silvia Villaverde, Enrique Quiroga y Roxana de Río, enfrentan un juicio político porque además están acusados de otras resoluciones arbitrarias en este contexto.

Los magistrados fueron separados del caso y el expediente recayó en otro juzgado, hasta que la causa llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien falló a favor de Vázquez, pero los niños ya habían vivido un verdadero calvario de torturas y abusos sexuales por parte de su propio padre.

Ghisoni y su abogado defensor consiguieron que Vázquez sea acusada e imputada de inducir a sus hijos bajo el Síndrome de Alienación Parental (SAP) e impedir que el progenitor tuviera contacto sus hijos y ante esto, la Justicia imputó a la mujer.

Los niños convivieron poco más de cuatro años con el médico y la investigación da cuenta que en ese periodo ocurrieron los hechos de abuso, mientras que a la madre se le prohibió todo tipo de contacto, además de una restricción perimetral de prohibición de acercamiento en un radio de 500 metros.

Un caso emblemático que tendrá precedentes

“En 2016 se inició la causa de los abusos sexuales, luego de que el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención (Internacional sobre los Derechos del Niño) a cargo de Nora Schulman y luego de que mi hijo más chico asistió a sesiones con la psicológa del Comité y contó sobre los abusos que ejercía su padre en contra de él y de sus hermanos”.

“Ahí caímos en cuenta que la investigación no avanzó nunca hasta hace tres meses porque se excusaron una importante cantidad de fiscales manifestando ser amigos o conocidos de Ghisoni. Sin ir más lejos la última fiscal que entendía la causa se tuvo que apartar luego de confesar que sus dos hijos habían nacido gracias a un tratamiento que se hizo en la clínica de Ghisoni”, dijo Vázquez.

Hay que decir que en menos de tres meses de verdadera investigación se logró la detención de Ghisoni, acusado por hechos que puede llegar a ser condenado hasta 20 años de prisión y el principal bastión de este desenlace es la inconmensurable lucha de la médica Vázquez. Aunque nada va a reparar los daños que sufrieron los niños, que fueron obligados a convivir con su propio abusador por más de cuatro años.

“Lamentablemente tengo que decir que los encargados de impartir justicia son misóginos, patriarcales. Que las mujeres y los niños somos ciudadanos de segunda categoría que es más importante la palabra de un padre de familia, que de las víctimas. Sino el horror que vivieron mis hijos no hubiera sucedido. La Justicia no escuchó a mis hijos, no me escuchó y permitió que esta persona nos deje daños irreparables”.

“Está a las claras que el fallo del entonces Tribunal Nº 3 de Lomas de Zamora, ha violado cuanto Tratado y Convención se ha ratificado en cuanto a los Derechos del Niño y de la Mujer. Entiendo que es un caso que va a ser emblemático y que va a sentar un precedente y jurisprudencia para que esto no se repita y en eso un poco de consuelo tengo”.

La OMS considera al SAP como forma de maltrato infantil

Luego de medio siglo de investigación la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer el año pasado en Ginebra que sumó a la clasificación internacional de las enfermedades al Síndrome de Alienación Parental (SAP).

Ante la separación de los padres, el conflicto conyugal termina repercutiendo en los menores.

Esta situación problemática de la pareja, junto con los chantajes que se generan y la manipulación de los hijos termina rompiendo vínculos y la imagen, particularmente del padre. Este fenómeno denominado como SAP suele afectar al 40% de los menores y adolescentes del mundo que crecen con padres separados.

Hay miles de artículos sobre este tema desde que se introdujo el terminó en 1985, por el psiquiatra norteamericano Richard Gardner. Luego de miles de artículos y legislación en varios países de Europa, la OMS ha decidido reconocer al SAP como una forma más de maltrato infantil.

La presentación se llevó adelante en la Asamblea Mundial el pasado mes mayo, con la intención que entre en vigor para el primer día del año 2022. En ese tiempo habrá que preparar y capacitar al personal que tratará esta problemática.