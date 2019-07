"Desde la fe, hay que vivir, pensar y actuar"

"Cada criatura recién nacida es una bendición de Dios, nunca es un castigo, hay gente que se puede alegrar porque mataron a un feto que no tenía derecho a nacer, incluso, decimos quienes tienen derecho a la vida y quiénes no. Nosotros desde la fe acercamos a los hijos a Dios y al sacerdote para que los bendiga, porque reconocemos que su vida como la nuestra, como la de cada ser humano, por más frágil que sea, por más dificultades y enfermedades que tenga no hay que tirarla, hay que amarla, recibirla y cuidarla como nos enseñó Jesús". Fueron los conceptos de monseñor César Daniel Fernández pronunciados durante la homilía, en la celebración central de la festividad patronal, que en honor a San Pedro Apóstol se vivió en esta ciudad.

Siempre manteniendo la línea en la defensa de la vida, el obispo destacó la importancia de que el cristiano viva, piense y actúe desde su fe. "Alguno puede decir yo creo pero después en la vida no hay coherencia entre lo que se piensa y lo que se hace. Hoy, bajo la protección de Pedro, maestro de la fe, piedra en la que nos apoyamos, permitamos que a través de sus sucesores, nos siga hablando de Jesús, confirmando en la fe, nos siga mostrando el camino que nos lleva a Dios. Y como Pedro, como el papa Francisco, como el padre Daniel, nos sintamos fortalecidos y asistidos por Dios, en esta que es nuestra misión, de alimentar y de hacer crecer en la fe a nuestro pueblo. Que San Pedro, esta ciudad que se distingue por tener al príncipe de los apóstoles como patrono, se distinga también en vivir como cree, siempre poniendo todo el esfuerzo en la defensa de la vida", finalizó su prédica.

Al caer la tarde del sábado, la feligresía participó de la tradicional procesión con la imagen del santo patrono en la barca, la que fue presidida por el párroco Daniel Alberto Baca quien estuvo acompañado por el intendente municipal Julio Bravo, demás funcionarios municipales, autoridades de entidades del medio y comunidades de las distintas capillas. La banda de sikuris "Territorios Argentinos" encabezó la larga columna que recorrió las calles céntricas y al arribar al templo, se ofició la misa.

Finalizado el oficio religioso, los mariachis homenajearon al patrono y a la comunidad sampedreña. También lo hicieron otros artistas que se sumaron a la cantata.